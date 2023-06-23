Геннадий Новосельцев: «Мы приняли новые меры поддержки участников СВО»

В четверг, 22 июня, на сессии Законодательного Собрания Калужской области шло обсуждение дополнительных способов поддержать участников СВО и членов их семей.

В результате депутаты приняли новый закон и добавили изменения в уже действующий.

- Принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции, которые были удостоены звания Героя Российской Федерации, награждены орденами Российской Федерации, и при этом получили статус ветерана боевых действий, - рассказал председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В случае гибели бойца этой льготой смогут воспользоваться члены его семьи.

- Мы также внесли изменения в закон о статусе многодетной семьи в Калужской области. Ранее предполагалось, что если ребенок уходит в армию по призыву, до достижения им возраста 23 лет статус многодетной семьи сохраняется. Сейчас мы эту категорию дополнили. Теперь там не только те, кто идут служить по призыву, но и мобилизованные, заключившие контракт, - добавил спикер регионального парламента.

Заключения ВВК нужно оформлять по месту жительства

Внимание депутатского корпуса области и председателя Заксобрания к теме СВО не снижается. К Геннадию Новосельцеву, во время посещения им пункта отбора на военную службу, обратился главвврач медкомиссии с просьбой разрешить оформление заключений военно-врачебных комиссий для граждан, уволенных с военной службы вследствие ранения, по месту их жительства.

На региональном уровне этот вопрос решить нельзя, поэтому фракция «Единая Россия» обратилась к Андрею Турчаку, возглавляющему рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО при Президенте РФ.

- На сегодняшний день, чтобы оформить положенные выплаты и льготы, бойцам необходимо заключение военно-врачебной комиссии, которое можно получить только в Главном центре военно-врачебной экспертизы Минобороны в Москве. В своем обращении мы просим разрешить оформление заключений в госпиталях по месту жительства наших защитников. У нас есть такой госпиталь в Калуге на Суворова. Считаем, что нужно это сделать, - сказал Геннадий Новосельцев.

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