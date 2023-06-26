Волонтер Елена Яшина: «Пришла пора объединить все волонтёрские группы Калужской области»

Мы продолжаем рассказывать о волонтёрских группах и людях, помогающих российским воинам громить укронацистов.

Руководитель группы «Zаботливые сердца» Елена Яшина рассказала о том, как пришла в волонтёрство, и что поможет наладить помощь нашим бойцам в зоне СВО более качественно.

Муж Елены, офицер с позывным «Шаман», сейчас находится на реабилитации после ранения и, тем не менее, воинская часть, в которой он служил, продолжает получать необходимую гуманитарную помощь от группы Елены.

Отвезли, да не туда

- Елена, как ты пришла к мысли начать работать волонтером?

- Группу я организовала недавно, до этого мы были просто волонтерами.

А началось все неожиданно. Однажды мой муж сказал, что после нескольких смен дислокации, бойцы его роты потеряли практически всё все. Не хватало всего самого примитивного – от зубных щеток до медикаментов. «Лена, сделай хоть что-нибудь», - говорит.

- Как потеряли? Украли что ли у них?

- Нет. Было несколько оеративных переездов с позиции на позицию, поэтому в той ситуации не до зубных щеток было.

Это было в начале ноября 2022 года, я тогда была подписана на одну из волонтерских групп. Кинула клич, собрали быстро 25 коробок всего, что нужно было. А как отправить? Нашли тех, кто из Воронежа ехал с гуманитаркой в зону СВО, отвезли им наш груз и, в результате, наша помощь ушла в другие подразделения.

Я снова обратилась за помощью, подключились ребята из калужских групп «Тепло Калуги» и «Вместе мы сила», депутаты, в общем. Собрали две большие Газели.

- Самой хотелось съездить, с мужем повидаться?

- Конечно! И мне повезло. Меня пригласили, в качестве жены командира роты, съездить с ними. Я, конечно, сразу согласилась. И в декабре 2022 года мы поехали. Нас встретили, проводили прямо до места дислокации. Муж был в шоке, мы ему до последнего не говорили. Разгрузились нормально и поехали домой.

С тех пор я волонтёрю. Мы стали объединять женщин, чьи мужья воюют и собирать личные посылки – это самый ценный груз, несмотря на то, что там внутри.

Второй раз поехали в конце декабря того же года. И вот этим волонтерским составом мы и стали работать дальше. На сегодняшний день у нас более десяти поставок гуманитарной помощи уже прошло в зону СВО.

В конце декабря моего мужа ранили, и я перестала ездить в батальон. Волонтеры продолжают ездить, а я здесь на месте координирую. В мае нынешнего года создала группу в телеграме «Zаботливые сердца». Сейчас там всего чуть больше 40 человек, но при этом половина – активных.

Мошенников хватает везде

- С кем вы здесь работаете, кто вам помогает?

- Мы работаем с районными администрациями, с организациями. Приносим заявки и нам практически всегда помогают не только деньгами, а непосредственно тем, что необходимо.

Приходим и говорим: Нам нужны гвозди и скобы. Они: А зачем вам гвозди? Мы: «А потому что, нам нужно строить блиндаж». И нам дают.

- Все ли честны в своих помыслах?

- Увы, сейчас очень много мошенников. Те группы, которые образовались давно, к ним больше доверия. По трассе туда можно встретить людей, которые торгуют тем, что обычно собирается как гуманитарная помощь.

Поймать за руку не получится – как докажешь происхождение товара? Приходит информация и о том, что некоторые офицеры просто распродают гуманитарку.

Понять мошенническая группа или нет просто. Всё зависит от отчётов. Нормальные группы чаще всего их публикуют. Фото и видео – лучшее доказательство того, что помощь дошла до адресата.

Зачем вам лес?

- Что сейчас особенно нужно на передовой?

- Бойцы нам практически еженедельно присылают списки того, что нужно. Вы поймите, блиндаж – тот же дом, вот что дома необходимо, то нужно и там.

Передислоцировались – строим новый блиндаж, роем окопы и так далее. И если лопаты ещё есть, то, к примеру, утеплитель понадобится снова.

У нас многие спрашивают: а зачем вам лес туда везти? А, простите, там степь. Этого некоторые не понимают. Мы обратились однажды к одному популярному российскому блогеру с просьбой помочь собрать пару машин леса. В ответ эта дама выкатила у себя в ленте негатив с посылом: они, что там у себя дров нарубить не могут?

Нам нужны были не дрова, а древесина, причем определенного диаметра и качества для укрепления блиндажей. Её там просто нет. Там самое толстое дерево уже давно срублено, ну, степь там.

Приходилось разбирать старые брошенные коровники, полуразрушенные нежилые дома. Древесины не хватает и нам приходится из Калужской области везти ее им туда, за 2 тысячи километров.

- Лес - это не носки, его купить гораздо сложнее…

- Да. В апреле я напрямую обратилась к губернатору области: дайте делянку, мы сами все организуем. Администрация Калужской области нам помогла, часть леса дали бесплатно, плюс оплатили бензин – это одна из самых дорогостоящих позиций в этом деле.

Мы тогда отправили две большие машины – это 80 кубометров леса.

Чтобы было понятно: 20 кубометров леса – это всего один блиндаж. А их нужны десятки.

Много древесины мы отправили из Кировского района. Там есть очень хорошая волонтерская группа – «Активный Киров», они с самого начала мобилизации работают.

В группе огромное количество людей. Они в полном контакте с местным бизнесом, с администрацией Кирова. Всегда есть помощь. Администрация всегда очень хорошо откликается на просьбы.

Давайте объединяться

- Есть две позиции в сегодняшнем волонтёрстве: работаем на конкретное подразделение и централизация всей работы на уровне области. Какая из них вам ближе?

- Я – за централизацию всей волонтерской работы в области. У нас помимо мобилизованных, много добровольцев и контрактников. Условия там у всех разные. Один батальон обеспечен лучше, другой хуже. У одного антидроновые ружья есть в необходимом количестве, другому их катастрофически не хватает.

Если мы сделаем так, что все группы, со всех районов будут работать под единым руководством, неким областным волонтерским штабом, то средства будут аккумулироваться в едином месте и распределяться именно адресно – туда, где необходимо в первую очередь.

Создали бы некий хаб, куда свозились бы все необходимые собранные материалы и вещи. Масксети, одежда, медикаменты, продукты, спецсредства – прицелы, бинокли и прочее. Этот штаб был бы в курсе всей ситуации на всех точках соприкосновения в СВО.

- С вами согласны коллеги из других волонтёрских групп?

- Да. Я общалась с коллегами из других волонтерских групп, мы готовы к такой централизации. Более того, движение к этому идет.

В январе 2023 года с нами встретились представители администрации Калужской области. Нас они знают. У нас есть общая группа, куда мы выкладываем свои заявки.

Объединение поможет в справедливом распределении средств. Более того, это отсечет ненужные действия. У нас в марте вязали носки теплые, а там уже поля засеивали.

Плохо, что многие до сих пор работают за звёздочки. Кто-то там из районного руководящего звена доехал до границы, к нему вышли военные, он сфотографировался на их фоне, выложил у себя в соцсети. Я – молодец.

Фотовойска мы это называем. Ты не молодец, если ты на легковушке своей привёз трусы-носки и сдал на границе. Не надо гнаться за наградами.

Мы сейчас хотим встретиться с главами районов и попытаться наладить нормальную связь. Не так, чтобы, к примеру, один район помогал только определенному батальону.

Такая проблема сейчас с Людиновским районом – они возят в один батальон, и жены, чьи мужья воюют в других подразделениях, просто не могут ничего добиться для своих мужей.

- Нельзя так делить?

- Нет! Должны быть контролирующие органы, которые точно отсекут от волонтерской работы нечестных людей и этих вот «звездочников» из фотовойск.

Единый штаб – это ещё и прозрачные обязательные отчёты. Это понимание что, где и кому нужно, это координация всех ресурсов и распределение их. Это ещё и более плотное взаимодействие с областной властью. Надеюсь, мы придём к созданию такой структуры в нашем регионе.

Тем, кто хочет помочь:

Группа «Zаботливые сердца» в Телеграм https://t.me/ZSerdce

Помощь принимается на карты:

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