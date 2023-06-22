Стало известно, как идёт реставрация бывшего Дома губернатора в Калуге
В среду, 21 июня глава региона Владислав Шапша сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Здание на улице имени Карла Маркса, 6, известное как бывший Дом губернатора, после реставрации превратится в филиал Эрмитажа в Калуге.
В четверг, 22 июня, мы сходили на место работ и посмотрели, как идет реставрация здания.
Эрмитаж приходит сам
В следующем, 2024 году, для того, чтобы увидеть шедевры живописи из коллекции всемирно известного музея, не нужно будет отправляться в Санкт-Петербург. Филиал музея распахнет двери в областном центре.
История прихода Эрмитажа в Калугу началась осенью 2015 года. Именно тогда были прописаны первые рамочные соглашения между Калужской областью и музеем о создании культурно-просветительского центра Эрмитажа в Калуге.
Памятник архитектуры федерального значения - Дом гражданского губернатора – как нельзя лучше подошел для организации филиала Эрмитажа. В здании, построенном в 1811 году, в советское время располагался второй корпус Дворца пионеров, позднее – Дворца творчества юных.
- Сейчас полным ходом идёт его реставрация, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В следующем году мы завершим эти работы. И откроем двери для посетителей. Открытие центра — это новые возможности видеть у себя выставки из уникальной коллекции музея.
Кстати, филиалы Эрмитажа успешно работают во Владивостоке, Екатеринбурге и Омске.
Работа кипит
Сегодня территория Дома губернатора огорожена, фасад окутан строительными лесами. Вокруг - горы битого кирпича, рабочие очищают внутренние помещения от строительного мусора.
По словам Светланы Ларченко, знаменитая чугунная лестница и литые решетки балкона будут сохранены. Их демонтируют и отдадут на реставрацию.
Внутреннее убранство не узнать – где-то комнаты уже полностью подготовлены для реставрационных работ, где-то вместо полов – лишь железные балки.
Судя по активности строителей, обозначенные губернатором сроки реконструкции будут соблюдены и филиал Эрмитажа в Калуге откроется в 2024 году.
А пока здание внутри и снаружи выглядит весьма эпично.
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