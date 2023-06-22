Стало известно, как идёт реставрация бывшего Дома губернатора в Калуге

В среду, 21 июня глава региона Владислав Шапша сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Здание на улице имени Карла Маркса, 6, известное как бывший Дом губернатора, после реставрации превратится в филиал Эрмитажа в Калуге.

В четверг, 22 июня, мы сходили на место работ и посмотрели, как идет реставрация здания.

Эрмитаж приходит сам

В следующем, 2024 году, для того, чтобы увидеть шедевры живописи из коллекции всемирно известного музея, не нужно будет отправляться в Санкт-Петербург. Филиал музея распахнет двери в областном центре.

История прихода Эрмитажа в Калугу началась осенью 2015 года. Именно тогда были прописаны первые рамочные соглашения между Калужской областью и музеем о создании культурно-просветительского центра Эрмитажа в Калуге.

Памятник архитектуры федерального значения - Дом гражданского губернатора – как нельзя лучше подошел для организации филиала Эрмитажа. В здании, построенном в 1811 году, в советское время располагался второй корпус Дворца пионеров, позднее – Дворца творчества юных.

- Сейчас полным ходом идёт его реставрация, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В следующем году мы завершим эти работы. И откроем двери для посетителей. Открытие центра — это новые возможности видеть у себя выставки из уникальной коллекции музея.

Кстати, филиалы Эрмитажа успешно работают во Владивостоке, Екатеринбурге и Омске.

Работа кипит

Сегодня территория Дома губернатора огорожена, фасад окутан строительными лесами. Вокруг - горы битого кирпича, рабочие очищают внутренние помещения от строительного мусора.

- Работаем в таком активном режиме уже вторую неделю, - поясняет прораб Светлана ЛАРЧЕНКО. - Сейчас больше двадцати рабочих трудится на объекте. В дальнейшем их количество увеличится до 70 строителей. Фасад, крышу и окна планируем закончить осенью, чтобы, когда придет распутица и потом морозы продолжить работы внутри здания.

По словам Светланы Ларченко, знаменитая чугунная лестница и литые решетки балкона будут сохранены. Их демонтируют и отдадут на реставрацию.

Внутреннее убранство не узнать – где-то комнаты уже полностью подготовлены для реставрационных работ, где-то вместо полов – лишь железные балки.

Судя по активности строителей, обозначенные губернатором сроки реконструкции будут соблюдены и филиал Эрмитажа в Калуге откроется в 2024 году.

А пока здание внутри и снаружи выглядит весьма эпично.

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