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Геннадий Новосельцев: «Низкий поклон каждому, кто чтит память наших героев»

Опубликовано: 22.06.2023 08:02 0 218
Геннадий Новосельцев: «Низкий поклон каждому, кто чтит память наших героев»

Накануне дня памяти и скорби, 21 июня, на Ильинских рубежах вспомнили всех, кто отдал жизнь за Родину.

В начальный период Великой Отечественной войны на этом участке фронта противник был задержан курсантами двух Подольских училищ. 

Выступая на торжественном митинге, председатель Законодательного Собрания Калужской области отметил огромную важность для страны сохранение памяти о всех, кто в разные годы и века защищал свою землю.  

- Сегодня мы находимся на святом месте - месте героической обороны и трагической гибели молодых ребят – курсантов Подольских училищ, - сказал председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Мы бережно храним и всегда будем хранить память о них, память обо всех героях Великой Отечественной войны.

В мероприятии также приняли участие председатель Центрального совета ветеранов МЧС России Шамсутдин Дагиров, начальник главного управления МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов, внук генерал-лейтенанта артиллерии, начальника Подольского артиллерийского училища Ивана Стрельбицкого Павел Медведков, внук дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова Николай Чуйков, внук дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна Иван Баграмян.

Слова благодарности за работу по патриотическому воспитанию молодежи звучали в этот день в отношении депутата Законодательного Собрания Олега Комиссара, который руководит поисковым объединением «Ильинский патруль». Спикер регионального парламента отдельно поблагодарил Игоря Угольникова, который в Медынском районе на киностудии «Военфильм» снял кинокартину «Подольские курсанты» и многие другие военно-исторические фильмы.

- Низкий поклон каждому, кто вносит свою лепту в увековечивание памяти наших героев. Конечно, сегодня мы не можем не вспомнить о тех, кто находится на передовой, о героических потомках наших воинов Великой Отечественной, о наших бойцах специальной военной операции. Мы ждем их живыми, здоровыми, с Победой, - добавил Геннадий Новосельцев.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Подольским курсантам, у подножия которого горит Вечный огонь. После митинга была организована экскурсия по музею «Ильинские рубежи».

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Опубликовано: 22.06.2023 08:02 0 218
Тэги: законодательное собрание
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