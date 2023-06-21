Калуга едет все быстрее

Вопросы ремонта дорожного полотна и графики движения городского пассажирского транспорта стали наиболее заметными в первой половине нынешней недели.

Когда откроют Северный въезд? Увеличится ли количество муниципальных автобусов на городских маршрутах? Отремонтируют ли улицы Огарева и Чижевского?

На эти и другие вопросы городской голова Калуги Дмитрий Денисов ответил во время прямой линии с горожанами, организованной ЦУРом.

К новому въезду надо привыкнуть

Первое, что чаще всего спрашивают жители Калуги – когда, наконец, откроют обновленный Северный въезд?

- Мы завершаем строительство Северного въезда, - обрадовал горожан городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Дорога была в ужасном состоянии, много было нареканий от жителей.

Мы перешли на постоянную схему движения транспорта. Я прекрасно понимаю, что ко всему новому мы привыкаем не сразу, поэтому я попросил ГИБДД подежурить в первые дни в местах предполагаемых конфликтных ситуаций на дороге. Обращаю внимание, что уже заработали светофоры, поэтому, будьте внимательней на этой дороге, не нарушайте правила дорожного движения.

Как отметил Дмитрий Денисов, первое время надо будет свыкнуться с этой новой дорогой. Там есть все возможности для того, чтобы выехать из дома и вернуться обратно, просто надо к обновленному пути привыкнуть.

- Кстати, хочу ещё предупредить, 24 июня, в субботу в городе будут перекрыты некоторые улицы в связи с праздником выпускников, - добавил градоначальник. - Мы заранее уведомили на своих ресурсах в интернете, когда и какие именно участки дорог будут перекрыты.

Интересовались калужане и отдельными участками дорог, которые давно не ремонтировались. В частности, спрашивали о ремонте улицы Литейной и одноименного переулка.

- У нас протяженная уличная сеть в городе, и мы не можем отремонтировать все дороги одновременно, - объяснил Дмитрий Денисов. – Но, мы обязательно посмотрим указанный участок и сделаем ямочный ремонт. Чтобы капитально отремонтировать дорогу, требуются иные усилия и средства, которых у города не так много. Мы загодя формируем перечь объектов, которые попадают в программу «Качественные и безопасные дороги». Туда попадают только улицы с интенсивным движением.

Город расширит своё присутствие в сфере общественных перевозок

Среди вопросов, связанных с транспортом, на первом месте, конечно, качество пассажирских перевозок. В частности, маршрут номер 95. Калужане жалуются, что порой транспорт приходится ждать до 40 минут. В связи с этим, жители предлагают вернуть на этот маршрут частников.

- В 2020 году мы приобрели 60 красных автобусов и многие жители отдаленных районов – Кубяка, Северный – отметили, что качество обслуживания общественным транспортом улучшилось, - рассказал городской голова. - Особенно в вечернее время, когда частники вовсе не ездили по маршрутам. В последующие годы город закупил ещё несколько единиц транспорта.

На этой неделе нам согласовали крупную сделку на приобретение 107 автобусов по государственной программе поддержки лизинга. Эти машины пойдут по правобережным направлениям. Впрочем, УКТ может маневрировать этими машинами, и, в случае необходимости, перебрасывать эти автобусы на другие маршруты. К примеру, Швейная фабрика – микрорайон Кубяка.

В дальнейшем мы планируем расширить своё присутствие на рынке перевозок, поскольку практика показывает, что те города, где муниципалитет либо государство напрямую участвует в процессе оказания транспортных услуг, там порядок, там люди довольны. Я уверен, мы на верном пути.

Огарева и Чижевского – свет виден

По поводу качества дорожного полотна на двух улицах Калуги - Чижевского и Огарева - калужане особенно часто пишут и жалуются. Делать там ремонт дороги сейчас бессмысленно. Там настолько старые коммуникации, что любой ремонт дороги – просто выброшенные на ветер деньги. Трубы не меняли около 40 лет.

На некоторых участках железо труб полностью сгнило, и вода проходила внутри спрессованного десятилетиями грунта.

- Сначала мы меняем сети, потом ремонтируем дороги. Только такая последовательность, - заявил градоначальник. – В любом случае, обе эти городские дороги будут полностью отремонтированы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.