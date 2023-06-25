Психолог из Калуги рассказала, почему у детей наступает цифровая деменция

Сейчас мы постоянно пользуемся интернетом, общаемся в социальных сетях, в родительских чатах.

А наши дети практически с рождения погружены в цифровую среду.

Насколько это опасно, рассказала психолог калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Страдает мыслительный процесс

- Наталья, нужено давать ребенку гаджеты?

- Сегодня без гаджетов не обойтись. Грамотное использование современных технологий способствует развитию ребёнка.

Например, есть полезные передачи, ряд обучающих и развивающих компьютерных игр на внимание, память, логическое мышление. Есть активные игры с управлением движениями, повышающие физическую активность, например, танцевальные коврики.

- Но есть и обратная сторона…

- Когда ребенок находится в одной комнате с телевизором, пусть даже не смотрит его, передачи идут фоном, снижается интенсивность взаимодействия в обычной игре.

Чем дольше ребёнок в возрасте до 3 лет смотрит на экран, тем больше у него проблем с чтением и вниманием.

Чем больше маленькие дети увлечены телевизором и компьютером, тем вероятнее, что они будут менее активны или чрезмерно возбудимы, могут испытывать трудности со сном и проявлять агрессию.

А длительное сидение за гаджетами приводит к ухудшению зрения (близорукости и синдрому «сухого глаза»), нарушению осанки, снижению физической активности, возникновению головных болей, трудностям с засыпанием, беспокойному сну, нарушению обмена веществ и набору лишнего веса.

Кроме физического здоровья, нарушается психическое. Дети позже начинают говорить, их речь бедна и примитивна. Страдает развитие эмоциональной сферы. Д

ети испытывают тревожность, когда требуется живое общение, они не знают с чего начать разговор, как поддержать беседу. Им трудно налаживать контакты и заводить друзей. Общение со сверстниками становится поверхностным и формальным: им не о чём разговаривать, нечего обсуждать, не о чем спорить.

Ребёнок отождествляет себя с виртуальным героем, у него нет необходимости знакомиться с особенностями внешнего мира и даже со своим внутренним миром. Если ребенок с детства мало играл с реальными предметами и видел их только на экране, потом ему труднее воспринимать информацию на слух.

При чтении не возникает образов, труднее понять смысл услышанного и прочитанного, ухудшается фонематическое восприятие, не формируется воссоздающее воображение.

С экрана цифрового устройства идёт постоянная внешняя стимуляция, информация дается маленькими порциями, это приводит к трудностям с вниманием (оно становится рассеянным, ребенок быстро отвлекается), с памятью (долговременной и смысловой) и интеллектуальным развитием («цифровая деменция»).

В компьютерных играх цели задаются из вне и есть готовые ответы, у ребенка нет необходимости думать самому. Страдает свободный мыслительный процесс, мотивация, целеполагание, фантазия, творческая активность.

У 13% детей появляется жестокость по отношению к героям и персонажам развивающих игр, и эта жестокость управляет их действиями. Важно, чтобы во время игр с дошкольником находился взрослый, который бы рассказывал, пояснял и общался с ребенком.

- Почему компьютерные игры так привлекают ребенка?

- Ребёнка привлекает виртуальный мир, где с лёгкостью совершаются сложные манипуляции: трюки, прыжки и т.д. Играя, ребенок себя отождествляет с главным героем и говорит: «Я еду, я прыгнул, я построил». Его привлекает иллюзия управления реальностью.

Ребёнок приобретает свободу, власть и из зависимого исполнителя в реальной жизни, превращается в активного игрока. Часто игры построены по принципу сериала: заканчивается один уровень – начинается другой, ещё интересней.

Разработчики стараются сделать игру бесконечной. Победа сопровождается выработкой дофамина, выделяющегося в момент радости. Это вещество способствует повышению внимательности, созданию хорошего настроения, созданию привязанности. Но его избыток приводит к переутомлению.

Ребенок устаёт от игр и на другую деятельность просто не хватит сил. Дофамин интенсивнее вырабатывается даже, когда ребенок просто смотрит на экран. Причем общая реакция организма на количественное содержание дофамина снижается. Картинки, как и любые движущиеся предметы, могут завораживать, приковывать внимание, гипнотизировать.

Время в таком состоянии летит незаметно, а пространство сужается до экрана гаджета. Человек перестает ощущать течение времени. И, когда вы просите выйти из игры, получаете в ответ: «Я только что сел! Мне надо завершить уровень» и т.д.

Очень опасно, если виртуальная реальность намного насыщеннее и ярче настоящей жизни. Мозгу становится тяжелее переключиться на впечатления, приходящие из реального мира.

До появления гаджетов источником счастья на фоне довольно однообразной реальности были родители, а теперь они часто выступают фоном (помехой) для яркого виртуального мира.

Станет ритуалом

- Часто родители включают малышу мультики или дают телефон поиграть, чтобы спокойно заниматься своими делами.

- Так родители сами формируют установку, что у гаджета в отличие от взрослого человека всегда есть время, настроение, он доступен и готов с тобой «позитивно» взаимодействовать. Опасно создавать эмоциональную привязку к гаджету. Надо учить ребёнка со скукой, злостью справляться без планшета и смартфона.

Также опасно включать гаджеты, когда пора ложиться спать, во время еды или отдыха, потому что ребёнок свяжет эти действия, и это станет своеобразным ритуалом. В результате, малыш не сможет уснуть без мультика на планшете, не сможет спокойно поесть или самостоятельно поиграть.

Еще одна ошибка в том, что взрослые сами подчеркивают ценность времени, проведённого с электронным устройством. Например, говорят: «Сядь, поешь, я потом дам поиграть на телефоне». Здесь лучше сказать: «Будешь кушать? Через 15 минут нам нужно выйти из дома». Не надо делать цифровое устройство главным воспитателем ребёнка. Малышу нужны сказки, колыбельные, разговоры с родителями.

- Родители и сами постоянно зависают в телефоне.

- Для ребёнка всегда важен пример. Не надо увлеченно пользоваться при детях цифровыми устройствами. Например, ваш быстрый ответ на чьё-то текстовое сообщение во время еды или совместной игры с ребенком может означать, что телефон важнее.

Уйти в виртуальный мир

- С какого возраста можно давать ребенку телефон?

- Чем раньше ребёнок получает компьютер, гаджет, тем выше риск формирования у него цифровой зависимости. Причем мальчики более склонны к формированию зависимости, чем девочки: большинство игр ориентировано на мальчиков.

- Как формируется зависимость от гаджетов?

- Гаджеты постоянно дают возможность делать и получать что-то новое в виртуальном мире. Они не учат детей самоконтролю, а, наоборот, дают возможность не ограничивать себя в своих желаниях. Это вызывает зависимость, схожую с наркотической, которая наблюдается даже у детей старшего дошкольного возраста.

- По каким признакам её можно распознать?

- Зависимость проявляется в том, что ребенок хочет проводить за компьютерной игрой все больше и больше времени. Если такого ребёнка спросить, чем он хочет заняться в свободное время, он ответит: «Играть в смартфон».

Обычно дети играют, но через некоторое время утомляются и сменяют деятельность, а зависимый ребенок продолжит играть. И если его лишить компьютерной игры, падает настроение («синдром отмены»), виртуальная реальность подменяет активность в реальной жизни, ребёнок стремится уйти в виртуальный мир.

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