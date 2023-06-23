История одного экспоната: рассказываем о редких старинных вещах из Дома Шамиля
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Сегодня расскажем о старинных вещах, хранящихся в доме Шамиля. Это вещи, которые могли быть в богатых домах конца XIX - начала XX веков.
Среди необычных предметов - редкий музыкальный инструмент роялино, созданный во второй половине XIX века, китайская фарфоровая кружка последней четверти XVIII века, необычное дубовое кресло. Об этих экспонатах рассказали сотрудники Калужского объединённого музея-заповедника.
Для домашних концертов
Роялино – это небольшой кабинетный рояль. Придумал его московский фортепианный мастер Александр Мейбом. Известно, что свою мастерскую он открыл в начале XIX века.
В справочной книге за 1848 год указано, что «фортепианное заведение Мейбома находится на Мясницкой улице в доме Воейковой». В адресной книге за тот же год уточняется, что господин Мейбом известен как производитель изобретенного им роялино, отличающееся «твердым строем, приятным тоном и удобством помещения».
Последнее же упоминание о мастере относится к 1855 году. В адресной книге указано, что Александр Мейбом, купец 3 гильдии, живет на Варварской площади, в доме Макарова.
Патент на изобретение роялино мастер получил в 1845 году. Инструмент предназначался для домашнего музицирования и небольших концертов.
Легенда гласит, что сначала Мейбом хотел назвать своё изобретение роялет, по аналогии с разновидностью клавесина, спинетом. Но затем остановился на более благозвучном, как считал он и его друзья, названии роялино. Известно, что в мастерской Мейбома было изготовлено около 1500 таких инструментов.
Роялино делали на колёсиках, чтобы его легко было перемещать.
Роялино - изящный инстумент, педальный щиток здесь выполнен в виде лиры с металлическими струнами. В отделке используется шпон ценных пород дерева. На инструменте есть инкрустированная надпись на французском языке, подтверждающая его подлинность: «Par brevet d’invention», и ниже: «A. Meybom».
Стоил очень дорого
Интересный экспонат – пивная кружка, изготовленная в Китае в конце ХVIII века. Этой кружке уже больше 200 лет. Сделана она из фарфора и покрыта эмалью.
В коллекцию музея кружка поступила в 1924 году из созданного в Калуге ещё до революции естественно-исторического музея им. Рыжичкина «На благое просвещение».
В европейских странах посуда для вина и пива всегда пользовалась популярностью. Изготавливалась она из металла, дерева, слоновой кости, керамики. Когда в XVIII веке в Европе появились фарфоровые мануфактуры, кувшины и кружки стали делать и из этого материала. В то время фарфор был очень дорогой.
Кроме того, фарфор завозился из Китая. Первые крупные партии начали поступать в Европу ещё в начале XVI века, занимались доставкой португальские торговцы. Когда в начала XVII века образовались Ост-индские торговые компании, количество товаров, привозимых из Китая, возросло.
Долгое время основным портом, открытым для иностранной торговли, был город Кантон (Гуанчжоу). Оттуда привезли и эту кружку. Она была создана по заказу европейских торговых компаний.
Китайский фарфор был большой редкостью и ценностью.
Китайские мастера хотели угодить вкусу заказчиков, осваивали производство новых предметов, в том числе и пивных кружек с металлическими крышками. Тогда же появились изображения европейцев, сценки из их жизни, мифологические и христианские сюжеты.
Многие вещи того времени сочетали китайские и европейские традиции, что видно и в этой кружке. Ручка сделана в традиционном китайском стиле - в виде дракона. Её верхняя часть — голова дракона, утрачена. Дракон по представлениям жителей Поднебесной, является символом императорской власти, приносит богатство и удачу.
На самой кружке изображены голландцы с мечами, в синих головных уборах — каталонках. Голландцы вполне узнаваемы, они одеты по европейской моде XVIII века, но лица у них азиатские. Скорее всего, мастер рисовал лица так, как привык и умел.
А вот металлическая крышка с механизмом для открывания, у экспоната не сохранилась.
Сказочное кресло
Очень красиво дубовое кресло последней четверти XIX – начала XX века. Оно поступило в музей в 1920-е годы из усадьбы Авчурино,
Создано оно по эскизу российского архитектора Ивана Павловича Петрова (1845-1908), больше известного по псевдониму Ропет.
Во второй половине XIX века был всплеск интереса к национальному искусству. Подогревали его и идеи народничества, которые были популярны в России в то время. И некоторые архитекторы стали использовать элементы допетровской эпохи, старинного русского зодчества, народного декоративно-прикладного искусства.
Любил эти элементы и Ропет, он был одним из создателей так называемого русского стиля. Проекты его зданий напоминают сказочные древнерусские терема с резными коньками на крышах.
Ропет украшал здания ажурным декором по мотивами русской вышивки и деревянной резьбы. Современники иронично назвали такой стиль «ропетовщиной».
Кресла по эскизу Ропета пользовались большой популярностью, до революции они часто повторялись в разнообразных вариантах.
Иван Ропет хоть и жил в Петербурге, но принимал участие и в деятельности подмосковного абрамцевского кружка Мамонтова, куда входили Репин, Врубель, Поленов, братья Васнецовы. В усадьбе Абрамцево архитектор построил «баню-теремок», сохранившуюся и поныне.
Одной из работ, принесших Ропету европейскую известность, стал деревянный павильон на Всемирной выставке в Париже. Позже по его эскизам были построены павильоны на выставках в Копенгагене, Чикаго, Нижнем Новгороде.
Ропет же помимо архитектуры занимался оформлением книг, создавал эскизы интерьеров и предметов мебели. По одному из таких эскизов, выполненных в 1870-е годы, и было сделано это дубовое кресло.
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