История одного экспоната: рассказываем о редких старинных вещах из Дома Шамиля

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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Раз в месяц выходит наша постоянная рубрика «История одного экспоната».

Сегодня расскажем о старинных вещах, хранящихся в доме Шамиля. Это вещи, которые могли быть в богатых домах конца XIX - начала XX веков.

Среди необычных предметов - редкий музыкальный инструмент роялино, созданный во второй половине XIX века, китайская фарфоровая кружка последней четверти XVIII века, необычное дубовое кресло. Об этих экспонатах рассказали сотрудники Калужского объединённого музея-заповедника.

Для домашних концертов

Роялино – это небольшой кабинетный рояль. Придумал его московский фортепианный мастер Александр Мейбом. Известно, что свою мастерскую он открыл в начале XIX века.

В справочной книге за 1848 год указано, что «фортепианное заведение Мейбома находится на Мясницкой улице в доме Воейковой». В адресной книге за тот же год уточняется, что господин Мейбом известен как производитель изобретенного им роялино, отличающееся «твердым строем, приятным тоном и удобством помещения».

Последнее же упоминание о мастере относится к 1855 году. В адресной книге указано, что Александр Мейбом, купец 3 гильдии, живет на Варварской площади, в доме Макарова.

Патент на изобретение роялино мастер получил в 1845 году. Инструмент предназначался для домашнего музицирования и небольших концертов.

Легенда гласит, что сначала Мейбом хотел назвать своё изобретение роялет, по аналогии с разновидностью клавесина, спинетом. Но затем остановился на более благозвучном, как считал он и его друзья, названии роялино. Известно, что в мастерской Мейбома было изготовлено около 1500 таких инструментов.

Роялино делали на колёсиках, чтобы его легко было перемещать.

Роялино - изящный инстумент, педальный щиток здесь выполнен в виде лиры с металлическими струнами. В отделке используется шпон ценных пород дерева. На инструменте есть инкрустированная надпись на французском языке, подтверждающая его подлинность: «Par brevet d’invention», и ниже: «A. Meybom».

Стоил очень дорого

Интересный экспонат – пивная кружка, изготовленная в Китае в конце ХVIII века. Этой кружке уже больше 200 лет. Сделана она из фарфора и покрыта эмалью.

В коллекцию музея кружка поступила в 1924 году из созданного в Калуге ещё до революции естественно-исторического музея им. Рыжичкина «На благое просвещение».



В европейских странах посуда для вина и пива всегда пользовалась популярностью. Изготавливалась она из металла, дерева, слоновой кости, керамики. Когда в XVIII веке в Европе появились фарфоровые мануфактуры, кувшины и кружки стали делать и из этого материала. В то время фарфор был очень дорогой.

Кроме того, фарфор завозился из Китая. Первые крупные партии начали поступать в Европу ещё в начале XVI века, занимались доставкой португальские торговцы. Когда в начала XVII века образовались Ост-индские торговые компании, количество товаров, привозимых из Китая, возросло.

Долгое время основным портом, открытым для иностранной торговли, был город Кантон (Гуанчжоу). Оттуда привезли и эту кружку. Она была создана по заказу европейских торговых компаний.

Китайский фарфор был большой редкостью и ценностью.

Китайские мастера хотели угодить вкусу заказчиков, осваивали производство новых предметов, в том числе и пивных кружек с металлическими крышками. Тогда же появились изображения европейцев, сценки из их жизни, мифологические и христианские сюжеты.

Многие вещи того времени сочетали китайские и европейские традиции, что видно и в этой кружке. Ручка сделана в традиционном китайском стиле - в виде дракона. Её верхняя часть — голова дракона, утрачена. Дракон по представлениям жителей Поднебесной, является символом императорской власти, приносит богатство и удачу.

На самой кружке изображены голландцы с мечами, в синих головных уборах — каталонках. Голландцы вполне узнаваемы, они одеты по европейской моде XVIII века, но лица у них азиатские. Скорее всего, мастер рисовал лица так, как привык и умел.

А вот металлическая крышка с механизмом для открывания, у экспоната не сохранилась.

Сказочное кресло

Очень красиво дубовое кресло последней четверти XIX – начала XX века. Оно поступило в музей в 1920-е годы из усадьбы Авчурино,

Создано оно по эскизу российского архитектора Ивана Павловича Петрова (1845-1908), больше известного по псевдониму Ропет.

Во второй половине XIX века был всплеск интереса к национальному искусству. Подогревали его и идеи народничества, которые были популярны в России в то время. И некоторые архитекторы стали использовать элементы допетровской эпохи, старинного русского зодчества, народного декоративно-прикладного искусства.

Любил эти элементы и Ропет, он был одним из создателей так называемого русского стиля. Проекты его зданий напоминают сказочные древнерусские терема с резными коньками на крышах.

Ропет украшал здания ажурным декором по мотивами русской вышивки и деревянной резьбы. Современники иронично назвали такой стиль «ропетовщиной».

Кресла по эскизу Ропета пользовались большой популярностью, до революции они часто повторялись в разнообразных вариантах.

Иван Ропет хоть и жил в Петербурге, но принимал участие и в деятельности подмосковного абрамцевского кружка Мамонтова, куда входили Репин, Врубель, Поленов, братья Васнецовы. В усадьбе Абрамцево архитектор построил «баню-теремок», сохранившуюся и поныне.

Одной из работ, принесших Ропету европейскую известность, стал деревянный павильон на Всемирной выставке в Париже. Позже по его эскизам были построены павильоны на выставках в Копенгагене, Чикаго, Нижнем Новгороде.

Ропет же помимо архитектуры занимался оформлением книг, создавал эскизы интерьеров и предметов мебели. По одному из таких эскизов, выполненных в 1870-е годы, и было сделано это дубовое кресло.

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