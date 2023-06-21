Почему перевод спортивной гимнастики из «Юности» в калужский филиал школы Латыниной вызвал скандал

Решение регионального министерства об открытии в Калуге филиала обнинской спортивной школы олимпийского резерва имени Латыниной вызвало скандал.

Такой, что министру Олегу Сердюкову пришлось экстренно встретиться с родителями детей, занимающихся в «Юности» и с тренерами этой спортшколы.

Разбираем причины недовольства родителей приходу обнинской спортшколы в областной центр и аргументы спортивных чиновников.

Как снег на голову

Встреча министра, директора спортшколы «Юность» с родителями и тренерским составом прошла в минувшую субботу. Разговор был нервным, порой переходил на повышенные тона, иногда превращался в общий базар.

Причина этого в неожиданном для многих решении о переводе отделения спортивной гимнастики из «Юности» в школу Латыниной.

Информация о том, что с сентября этого года дети, занимающиеся в одной из старейшей спортшколе спортивной гимнастикой, по сути, теряют ее, появилась несколько дней назад. Инициаторами встречи стали родители.

- Почему вы нас ставите перед фактом? – этот вопрос не один раз звучал в ходе встречи.

- Мы хотели с вами встретиться после подписания договора, после окончательного принятия решения, а иначе просто не о чем было говорить, - оправдывался министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.

Недовольство родителей понятно, многие почувствовали себя плащом на вешалке: хозяин сам решает: перевесить его на соседний крючок или запереть в пыльный шкаф. Не по-человечески как-то получилось.

Но, оставим эмоции и попытаемся разобраться в причинах такого решения.

Версия спортивных чиновников

В спортивной школе «Юность» многие годы в одном зале работали отделения спортивной и художественной гимнастики. Несмотря на близость названий, это совершенно разные виды спорта.

- Проблема «Юности» в том, что два вида спорта занимают один зал, который не позволяет заниматься более, чем пятистам детям по двум этим видам спорта, - поясняет Олег Сердюков.

В результате стесненных и не очень приспособленных для современных спортивных стандартов условий, по мнению министра, эти два вида спорта в «Юности» не развиваются должным образом.

- Главный показатель работы школы – это результат, - говорит директор СШОР «Юность» Алексей ДЕМКИН. - В «Юности» на протяжении многих лет нет результатов. Значит, надо что-то менять.

По словам спортивного руководства региона, выход предложила директор «СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной» Ольга КОРКАЧ.

- Перед новым годом ко мне обратилась Ольга Геннадьевна с предложением создать филиал спортивной школы имени Латыниной в Калуге, - рассказывает Олег Сердюков. - На что я сказал не возражаю, давайте, прорабатывайте. С этого момента, я так полагаю, шли долгие и непростые переговоры с собственником помещения, которое находится в Калуге на улице Степана Разина. В конце прошлой недели (8 – 9 июня) был подписан договор об аренде здания.

По словам министра, у тех, кто будет заниматься в этом филиале, появится возможность тренироваться по госзаданию, в том числе и в Обнинске в каникулярное время, что нельзя сделать сейчас, когда отделение работает на базе «Юности».

Кроме этого, как заверил министр, переход будет добровольным, плюс к этому филиал позволит расширить возможности для занятий спортивной гимнастикой.

- Ольга Геннадьевна предложила начать с девочек, поскольку в «Юности» девочек никто не набирает, - пояснил Олег Сердюков. - Если тренеры захотят перейти – мы не будем возражать. Все будут заниматься на госзадании, а не на коммерческой основе. Никто силой вас туда не поволочёт, хотите заниматься здесь – занимайтесь.

Оставьте нам «Юность»!

Казалось бы, предложение министра очень заманчиво. Известная школа, возможность выхода на общероссийские и международные соревнования, новый зал, снаряды, - чем не шанс? Однако, это заявление Олега Сердюкова вызвало шквал недовольства и вопросов:

- Почему школа Латыниной развивается, а вы не способствуете развитию школы в «Юности»?

- Почему нельзя работать параллельно, чтобы две школы работало, ведь это здоровая спортивная конкуренция?

- Оставьте нам «Юность», здесь уже несколько поколений прошли спортивную подготовку!

Вопросы сыпались один за другим и, казалось, им нет конца. Складывалось впечатление, что родители не верят словам министра и боятся, что их дети осенью останутся на улице.

Наконец, один из родителей сформулировал, вероятно, главную мысль недовольных, обращаясь к директору «Юности»:

- Вы заинтересованы в сохранении школы спортивной гимнастики в «Юности»?

Ответ Алексея Демкина обескуражил многих:

- Я человек подневольный, такой же, как и вы – у меня, как и у вас есть руководство, которое ставит вектор развития того или иного вида спорта.

Министерство спорта исполняет функции учредителя «Юности». Я как подведомственное учреждение должен соответствовать этому вектору. Для того, чтобы наше отделение спортивной гимнастики не было, как многие говорят, болотом, нужно вести детей туда, где они смогут достичь максимальных достижений. У нас в школе этого сделать не получится.

Другими словами, руководитель спортшколы прилюдно расписался в своей беспомощности.

Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что были в зале родители, которые, напротив, хотели прихода школы Латыниной в Калугу. Их аргумент: это школа, которая дает результат.

Инвесторов не нашли

Возникает еще один вопрос. А почему нельзя построить новый спортзал для развития спортивной гимнастики в «Юности»?

Развивались бы две школы: в Обнинске и в Калуге. Однако, здесь министр развел руками – нет денег. По словам Олега Сердюкова, он не понимает, почему столько лет эта тема оставалась на задворках спортивного министерства.

- Я пришел на эту должность осенью 2020 года, а до этого было меньшей мере три возможности исправить ситуацию, - объяснял Олег Сердюков. – Ведь много спортивных объектов в области построены по софинансированию с федеральными программами. Программа 2006 – 2015 года – был шанс, его не использовали. Следующая программа 2016 – 2020 годы – прошла мимо. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» с 2018 года по настоящее время, но сейчас в нее новые объекты уже не включаются – тоже мимо.

По этим программам построен ледовый каток в Кондрово, в Балабаново – бассейн. Сейчас по федеральной программе «Бизнес спринт» началось строительство ледового катка в Балабаново. Однако даже в эту последнюю федеральную программу «Юность» не вошла.

- Когда я пришел на эту должность мы с директором «Юности» Алексеем Геннадьевичем проговорили: есть «Бизнес спринт», давайте по ней работать, - добавляет Олег Сердюков.

Ответ Алексея Демкина: «На протяжении трех лет мы работали по привлечению инвесторов…» потонул в многочисленных возгласах негодования зала.

Дети или отчётность?

В ходе той бурной встречи родители затронули ещё один аспект детского спорта. А что важнее для родителя: спортивные достижения своего ребенка или его здоровье?

- Родители, отдавая 4-летнего ребенка на спортивную гимнастику, ну, может один или два процента, мечтают о его спортивных достижениях, что он станет чемпионом, - объяснял с места один из родителей. - Вы говорите, что нам нужны результаты профессионального уровня. Но ДЮСШ это школа, это образовательное учреждение. Нам необходим спорт для каждого. Родители не хотят переходить, потому что отзывов хороших о школе Латыниной нигде нет.

Ответа на этот пассаж не нашлось ни у министра, ни у директора спортшколы «Юность». Действительно, так уж сегодня сложилась ситуация, когда о дееспособности спортивного образовательного учреждения судят лишь по отчетам о победах на соревнованиях.

И часто за этими цифрами теряют самого ребенка, которому, конечно, хочется побеждать, но главное ведь не в этом. Главное, чтобы он вырос здоровым крепким и физически развитым человеком. Чтобы спорт у нас был не для только для избранных будущих чемпионов, а для всех.

Увы, понятие спорт и спорт высших достижений путают не только обычные люди, но и спортивные функционеры. Непонимание этой разницы, на наш взгляд, и не позволило в субботу, 17 июня, найти общий язык между участниками встречи.

И в заключение ещё одно наблюдение.

Подобного скандала не случилось бы вовсе, если б в министерстве спорта Калужской области взяли за правило объяснять людям свои «векторы развития» заранее, а не постфактум.

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