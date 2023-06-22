Этнограф Галина Кузнецова рассказала, как в Калужской губернии девушки тайно хоронили кукушку и почему Дешовки были модной деревней

В Доме мастеров до 2 июля проходит выставка «Куклы-козельчанки».

Здесь можно увидеть, как одевались крестьяне в Козельских деревнях

А еще каких кукол они делали и какие обряды с ними проводили.

Тайно хоронили кукушку

Привезла кукол в Калугу специалист Сосенского КДЦ «Прометей» Галина Кузнецова. С 1995 года она ездит по деревням с этнографическими экспедициями, расспрашивает бабушек о старинных традициях, собирает народные костюмы и разные предметы.

И собрала столько, что в 1999 году в Сосенском был создан музей «Этнографии и быта».

Сейчас Галина Николаевна ещё и кукол делает в традиционных народных костюмах Козельских деревень. А всё началось с того, что она узнала про таинственный обряд похорон кукушки.

- Я сама из Сибири приехала, и про такой обряд никогда не слышала, - говорит Галина КУЗНЕЦОВА. – В 2003 году ко мне в музей на экскурсию пришла девочка и рассказала, что её бабушка Мария Фроловна Миронова умеет делать тряпичных кукол, спросила: «Хотите, я вам принесу?»

Через пару недель она принесла куклу – младенчика, сказала: «Их делали и хоронили, закапывали в землю, а зачем – не знаю». Девочка дала мне телефон бабушки, мы с ней созвонились, встретились.

Мария Фроловна была 1937 года рождения и жила в деревни Кузьмёнки. Я приехала к ней и тогда первые узнала об обряде «Похороны кукушки», который был в деревнях Калужской губернии, и даже в советское время ещё существовал.

Даже в одной деревне две бабушки-ровесницы рассказывали про кукол-кукушек по-разному. Одни делали её с ручками и ножками, а другие - младенцем.

- На Вознесение, на сороковой день после Пасхи, незамужние девушки в тайне договаривались между собой, собирались группами у кого-то дома и ночью делали куклу, - продолжает рассказ Галина Николаевна.

Основа в разных деревнях делалась по-разному: из корня травы кукушки (ятрышника), из листьев или ткани. Кукла была небольшой, с ладошку. Для неё подбирали самые красивые тряпочки.

Сидели шили всю ночь. Даже опытному мастеру делать такую куклу не менее часа, потому что там передан костюм: подбойка подшивается, ленточки на юбку нашиваются. Это, наверное, чтобы девочки не уснули. И всё происходит в тайне, даже окно занавешивается так, чтобы никто не вид свет.

Когда кукла была готова, её клали в ящик-гробик и на рассвете, в 4 утра, шли хоронить. Место захоронения должно было остаться незамеченным. Поэтому копали ямку, а землю - себе в подол, чтобы нигде не рассыпалась. Или могли дёрн снять аккуратненько, а потом им сверху это место прикрыть. И обязательно плакали, когда хоронили. А потом шли домой спать.

На открытии выставки можно было увидеть гсотей в необычных костюмах.

- На следующий день опять собирались и шли жарить яичницу. Брали сковородку, могли и в кастрюле её делать, с водой разбалтывали и ложками ели - получался суп яичневый. Обязательно шли смотреть, как там кукушка.

А мальчики старались не уснуть и узнать, где девочки кукушку похоронят. И если найдут место, раскопают, разорвут куклу на кусочки и развесят на веточках.

Ещё, проводя этот обряд, девочки кумились, обещали быть подружками, как родные сестры. Иногда кукушку при кумлении перебрасывали из подола в подол: «Кума, кумися, век не бранися». Но в Козельских деревнях не целовались, и кукушку не перекидывали из подола.

Первые записи этнографов о куклах-кукушках датированы серединой ХIХ веке, но уже тогда никто из бабушек не помнил, для чего это делается. В Износковском районе говорят, что девочки нашептывают кукушкам о своих бедах.

В Рязанской области рассказывали, что это был сельскохозяйственный обряд – оплодотворить землю для хорошего урожая.

Ещё одна версия, что это своеобразный обряд инициации девочек: они как бы хоронят своё девичество, потому что после замужества они уже не имеют право кукушку хоронить.

А вот в деревнях на востоке Козельского района не помнят, чтоб куклу хоронили, в лучшем случае выкапывали ятрышник, ставили на стол и поминали кукушку.

Когда Галина Кузнецова пришла к Марие Фроловне Мироновой, у той лежала вот такая кукла. Бабушка рассказал, что делали их раньше из холстины. А лицо – пуговицы. «Я так и сделала, только у куклы Марии Фроловны бантик был, а я ей платок повязала, вот такая бабушка в очках получилась», - смеётся Галина Кузнецова.

А вот такую куклу делали в деревне Плюсково. Кукла была не обрядовая, а игровая.

Давали понюхать цветочки

- Есть на выставке очень редкие куколки - из чулка. Мне их показывала Мария Яковлевна Трактирова, 1935 года рождения, она жила в деревне Вязовая. Таких кукол в 1930-х годах ей делала мама.

Мария Яковлевна водила ко мне в кружок прикладного искусства внучку и рассказывала про кукол. Я в тетрадку всё записывала. А потом пошла к ней домой, она мне показывала, как делать кукол из чулка. Долго не могла вспомнить, как ручки делаются, помнила, что наподобие снеговика, три части соединяли.

Кукол из чулков Галина Николаевна называет своими «фирменными».

- Там ещё хитрость была: туловище набивали льняными очёсами. В наше время очёсы найти сложно. Я пробовала разные наполнители и лучше пакли ничего не нашла. иначе, кукла не сидит и не держит голову. В руки и ноги ей можно что-то помягче положить, а попа должна быть потяжелей.

И эти куклы делались с разными нарядами, были даже кофточки с юбочкой, обязательно - платочек. Играли с ними так: выносили в двор, давали цветочки понюхать, все вокруг им показывали, а потом убаюкивали и укладывали спать.

Красное и чёрное

- Кукол в костюмах козельских деревень я начала делать, потому что провожу выездные занятия, а костюмы из нашего музея этнографии и быта возить тяжело. К тому же, у нас есть костюмы не всех деревень.

Праздничный костюм деревни Дешовки - в середине. Слева - костюм с перьями деревни Красный клин, только вместо перьев селезня использованы куриные. Справа - праздничный костюм деревни Клюксы.

- Самый интересный костюм был в деревне Дешовки. Жители мне говорили, что у них был только черный с красным, даже с преобладанием чёрного цвета. Бусины – только белые, а иначе – «аляписто получается». Они даже в 1980-х годах в церковь ходили в своих народных костюмах.

А в других деревнях спрашиваешь про костюм, они говорят: «У нас, как у дешовских, только веночек поменьше, дробенький, ну и кружева могли быть».

По одной из версий, примерно в ХIХ в Дешовки приехал народ из другой местности. И деревня стала законодательницей моды. Это подтверждается и тем, что у них не было заборного ткачества. Там, где у нас используется ткачество, например, подол рубахи, у них – вышивка, и вышивка гладью. А у нас только в советские времена гладью начали вышивать.

В некоторых деревнях в костюме использовались холщовые фартуки с вышитым кармашком. А в деревнях, что рядом с Дешовками – занавески.

В куклах Галина Кузнецова точно повторяет деревенские наряды.

- Сарафаны могли быть без застежки, их просто через голову надевали, или на шнурочек завязываться. Налобники использовались только в деревнях рядом с Дешовками, а в других – платочки, завязанные спереди, даже на свадьбу так шли.

В одной из деревень был интересный головной убор со свисающими по бокам перьями селезня. Как мне рассказали мне охотники, у селезня всего четыре таких красивых, завитых пера, они напоминают кудри. Девушки их для красоты использовали.

В Козельском уезде в костюмах любили использовать фартуки.

Из носовых платочков

- Есть в моей коллекции и одно исключение. Это - плохинская кукла. Село Ульяново до 1920-х годов ХХ века называлось Плохино. Там находились льняные заводы, были очесы льна, отходы пеньки.

Из этих отходов до революции делали кукол. Сначала использовали квадратики ткани, а потом – носовые платки. Из мужских носовых платков делали руки-ноги, а из женских – всё остальное. Вязали крючком из ниток бусы и налобник на голову.А фартук делали из обрывков старых протертых подзор.

Плохинская кукла набивалась льняными очёсами.

- Ииграли с кукло просто: брали репей, делали матрас с бортиками, тряпочкой устилали и укладывали куклу спать.

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