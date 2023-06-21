Все пути в Азию ведут через Калужскую область

Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой завершила работу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Глава региона сообщил о результатах рабочей поездки:

- По итогам форума Калужская область заключила 23 соглашения, из которых 14 инвестиционных на более чем 76 млрд. рублей. Мы не только не снизили инвестактивность из-за санкций, но и сохранили 7-ую позицию в Национальном инвестрейтинге, выдержав и преодолев последствия приостановки автокластера. Меньше, чем за год удалось перестроить наш компас инвестиций, и сегодня новые партнеры региона – это ведущие экономики мира: Китай, Индия, страны Азии и Африки. Калужская область – единственный российский регион на ПМЭФ-2023, заключивший договор со страной-гостей форума – Объединенными Арабскими Эмиратами.

ОАЭ

С 2016 года наш регион стал частью транспортного проекта «Новый шелковый путь», связывающего Европу и Китай, ставшего одним из самых быстрых, экономически выгодных логистических маршрутов.

После освоения транспортного сообщения с Восточной Азией, Калужская область и ОАЭ планируют развитие грузоперевозок с Юго-Западной ее частью. Российские логистические пути, в том числе, опорная инфраструктура «Ворсино», позволит вдвое сократить сроки доставки грузов в Арабские Эмираты и повысит экологичность перевозок.

Свои планы губернатор Калужской области Владислав Шапша и представитель Группы DP World господин Султан Ахмед бин Сулайем закрепили подписями в Меморандуме о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.

- DP World – один из крупнейших в мире логистических операторов, - пояснил Владислав Шапша. - Активно инвестируют в логистическую инфраструктуру во многих странах мира. Мы нацелены продолжить создание в регионе новых предприятий, привлекать новых инвесторов. При поддержке компании DP World планируем развитие транспортно-логистической инфраструктуры нашего региона для перевозок грузов между Центральной Россией и странами Азии с использованием опорной инфраструктуры, созданной в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области.

Сафари-парк

Не менее важным событием стало подписание соглашения о взаимодействии между АО «Корпорация Туризм.РФ» и Правительством Калужской области по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

В настоящее время на территории нашего региона с участием Корпорации будет реализован и уже реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере туризма:

- создание гостинично-термального комплекса «Грин Флоу Николо-Дол» на территории Малоярославецкого района», планируемый объем инвестиций – 1,5 млрд. рублей, инициатор проекта – ООО «ГРИН ФЛОУ НИКОЛО-ДОЛ»;

- создание туристско-рекреационного кластера братьев Запашных «Сафари-парк» на территории Боровского района, планируемый объем инвестиций – 4 млрд. рублей, инициатор проекта – ООО «Цирк братьев Запашных»;

- строительство спа-отеля «Лён» на территории Юхновского района, планируемый объем инвестиций – 1,6 млрд. рублей, инициатор проекта – ООО «Вэлкэмп»;

Кроме того, при участии АО «Корпорация Туризм.РФ» запланирована реализация проектов по созданию Рекреационно-туристического гостиничного комплекса в Боровском районе (инициатор проекта – ООО «БРИОХОУМ»), а также «Эко-парка «Бобровый мыс» в Тарусском районе. В рамках проекта предусмотрено расширение номерного фонда базы отдыха «Бобровый мыс» (инициатор проекта – ООО «Эко-парк «Бобровый мыс»).

Владислав Шапша отметил:

- Калуга – это не только история, Калуга - это красивое настоящее и уверенное будущее и пригласил всех посетить калужский регион.

Беспилотники

В рамках ПМЭФ-2023 Калужская область подписала Соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом о создании производства беспилотных авиационных систем.

Владислав Шапша рассказал:

- Сегодня беспилотники помогают нашим бойцам на СВО выполнять боевые задачи. Квадрокоптеры все активнее используются во многих отраслях экономики.

Центром компетенций беспилотной авиации в России стала «Государственная транспортная лизинговая компания». На рабочей встрече обсудили серийное производство БПЛА в нашем регионе. Подготовку кадров для их разработки, производства и эксплуатации. Создание в регионе ситуационного центра мониторинга и управления полетами, формирования госзаказа на беспилотные авиационные системы. У нас в регионе есть все необходимое для реализации проекта. Научная и учебная базы, предприятия, которые обладают серьезными компетенциями в этой сфере, компонентная база. И самое главное – люди, которые готовы заниматься решением этих важных задач.

Калашников

На полях ПМЭФ-2023 делегация Калужской области встретилась с Президентом Концерна «Калашников» Аланом Лушниковым. Они обсудили возможность размещения новых производств группы компаний в нашем регионе.

- «Калашников» в представлении не нуждается, - сказал Владислав Шапша. - Сегодня это крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия. В Калужской области оружейные традиции тоже сильны, есть чем удивить даже мировых лидеров отрасли.

Блиц

В рамках ПМЭФ-2023 были заключены соглашения о создании нескольких новых предприятий на территории Калужской области:

- В индустриальном парке «Воротынск» планируется построить два производства: по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Создать 2000 рабочих мест. Подписны сразу три соглашения с компанией «Фармасинтез». Общая сумма инвестиций – более 20 млрд. рублей;

- Завод по производству пластиковых труб для современных надежных систем газоснабжения, канализации и отопления. Соглашение о сотрудничестве подписано с компанией «Иммид Ворсино». Инвестиции в проект составят более 350 млн. рублей. На предприятии будет создано около 50 новых рабочих мест;

- Завод по производству вентиляционного оборудования и дизайнерских интерьерных решений будет построен на Территории опережающего социально-экономического развития «Кондрово». Заключено Соглашения с компанией «Шиберг». При этом другая компания уже строит в ТОСЭР «Кондрово» производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Инвестиции в оба проекта составят более 400 млн. рублей. Будет создано более 220 рабочих мест;

- Завод по производству бытовой химии и косметики появится на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Инвестором выступает компания «Андам ХимТек». Вложения в проект составят порядка 1,2 млрд. рублей, будет создано 100 рабочих мест;

- Центр модификации полимеров компании «Теокортекс» построят на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Объем инвестиций в проект составит порядка 1 млрд. рублей, будет создано 40 рабочих мест;

- Давний партнер Калужской области - компания «Натюрель» расширяет производство. Они планируют строительство завода по производству средств гигиены. Компанией принято решение о развитии предприятия на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Сумма инвестиций в этот проект составит более 1 млрд. рублей, будет создано 20 новых рабочих мест;

- Комплекс по переработке ТКО мощностью 150 тысяч тонн обработки и 45 тысяч тонн утилизации в год. Соглашение о строительстве подписано с Российским экологическим оператором. Стоимость инвестиций оценивают в три млрд. рублей.

Кроме этого из социально важных соглашений хотелось бы отметить расширение сотрудничества с сотовыми операторами, работающими в регионе, и продолжение реконструкции трассы М-3 «Украина» на участке, который проходит по территории Боровского района и Обнинска.

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