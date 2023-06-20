Что произойдёт с природой Калужской области, если запретить охоту

В июне 2023 года в правительство РФ направлено обращение о запрете спортивной охоты. В Калужской области мнения разделились.

Информация об этом взбудоражило российский интернет. В комментариях охотников называют и убийцами, и садистами, и живодёрами. Так ли это на самом деле? И к чему может привести полный запрет на спортивную охоту?

Мы разбирались с этим вопросом на примере Калужской области.

Запретить! Это больные люди

Петицию с требованием введения моратория на спортивную охоту запустил писатель и путешественник Павел Машков. Сегодня её подписало более 95 тысяч человек, при заявленной цели миллион протестующих. Сам текст петиции на наш взгляд немного странен. Автор в качестве аргумента для запрета охоты упирает на массивные лесные пожары, в которых гибнут животные, причем речь идет только о русской тайге, а не о всех охотничьих угодьях РФ.

Наша редакция провела опрос среди читателей телеграм канала KP40.ru. Почти половина из ответивших – 49% - считают, что спортивную охоту необходимо запретить однозначно.

- Повадились ради удовольствия убивать животных, - пишет в комментариях наш читатель ЕВГЕНИЙ. - Больные люди. Егеря должны этим заниматься, а не сброд больных на голову странных людей, которым от безделья хочется пострелять. Многие даже в армии не служили, а пострелять им хочется в зверя.

Того же мнения придерживаются и некоторые психологи.

- Охота, если она не связана с выживанием, является одним из распространённых способов подтвердить свою маскулинность и высокий социальный статус, равно как и компенсировать мнимую или реальную неполноценность, - считает клинический психолог, основатель академии психологии Валерий ИВАНОВСКИЙ.

Мнение о запрете охоты поддерживают и отдельные представители Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

- Я считаю, охоту неправильным хобби, если она не является мерой самообороны или средством добычи пропитания, - заявляет член СПЧ РФ Екатерина ВИНОКУРОВА. - Я не понимаю, какое можно получать удовольствие, лишая жизни другое живое существо. Я «за» то, чтобы люди, для которых охота является хобби, были ограничены в возможностях занимать государственные должности.

Мы не стали здесь цитировать огромное количество негативных отзывов об охотниках со стороны записных, порой совсем неадекватных, людей, позиционирующих себя как зоозащитники. Там сплошные идиоматические выражения.

Бианки, Пришвин и Тургенев – живодёры?

Тысячелетиями охота являлась способом выживания человечества. Она на генном уровне зашита в нас, как бы мы не отрицали этого. Кстати, именно коллективной охоте мы обязаны возникновению языкового общения, считают многие исследователи. Конечно, сегодня мало кто ходит в лес с ружьем, чтобы не умереть с голода. Охота стала иной, она – элемент нашей культуры.

- Мне кажется, увлечение охотой несколько демонизировано обывателями, - заявляет директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии Рышард СИДОРОВИЧ. - Как врач, могу сказать, что они — психически здоровые и психологически благополучные люди. Известное высказывание Сергея Аксакова об Иване Тургеневе можно экстраполировать на любого охотника: «…он — охотник, а значит, никак не может быть скверным человеком». Среди истинных охотников нет преступников, они не применяют оружие в иных целях, кроме как по прямому назначению — на охоте. Охота предполагает умение взаимодействовать, работать в команде и по своей сути не является актом агрессии, как ни странно это звучит.

В России на сегодняшний день официально зарегистрировано около четырех миллионов охотников. В Калужской области охотничий билет имеют 38,6 тысячи человек. Причем, активных охотников порядка 15 тысяч.

Сложно представить, что по калужским лесам ежегодно бегают с ружьями около 15 тысяч убийц. Сами охотники постоянно говорят о том, что для них главное – природа. Помимо собственно охоты, они оказывают огромную помощь сохранению природного баланса, без которого нас всех ждет катастрофа.

- Охрану, подкормку, переселение диких животных осуществляют только охотники, - пояснил начальник отдела государственного охотничьего контроля регионального минприроды Василий ПАНКРУШОВ. - Из собственных средств. Благодаря этому в европейской части страны восстановилась численность лося, бобров, сайгаков, которые были на грани исчезновения в нашей стране. Остальные животные поддерживаются в оптимальной численности.

- Для меня охота – это радость. Радость общения с природой, - рассказывает калужский охотник Егор ХОХЛОВ. – Знаете, как это здорово, когда ты чувствуешь полное единение с лесом, когда понимаешь, что необходимо помогать ему. Баланс в природе очень хрупкий. Разведется много одного вида – он уничтожит другой и, как цепная реакция всё пойдёт, погибнет всё.

Кстати, сами охотники никогда не скажут: «Я убил кабана». Они говорят: «Я добыл кабана», и это не способ прикрыть действо приличным словом. Это идеология, главная составляющая которой любовь к природе и животному миру, стремление сохранить его.

- В общедоступные охотничьи угодья в среднем выдавалось в год около 6 тыс. разрешений на добычу охотничьих животных, - поясняет Василий Панкрушов. - В этом году только на весеннюю охоту выдали уже 3 тысячи разрешений. Это связано с тем, что добавились общедоступные охотничьи угодья в Кировском, Мосальском и Дзержинском районах. Охотпользователи выдают за год около 20 тысяч разрешений.

А если все же запретить?

Слова охотника о хрупкости природного баланса подтверждают и специалисты – профессионалы. Они считают полным бредом желание полностью запретить спортивную охоту. Кстати, все оговорки, что мол, мы хотим запретить только спортивную охоту, оставив промысловую и профилактическую, от лукавого. Все эти виды сопутствуют друг другу и порой мало отличимы.

- Поймите, если перестать отстреливать диких животных, их численность может увеличиться, особенно у хищников, - рассказывает руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. - Будет нарушено равновесие: хищников больше, копытных меньше и в результате тот же волк из-за недостатка пищи в лесу пойдет в деревни, будет драть домашних животных. Возможен и другой вариант, если численность копытных увеличится, то хищники не будут справляться, а волки же чаще всего грызут ослабленных, больных животных. Может возникнуть эпидемия у копытных.

Я считаю, что нужна разумная охота. В строго определенное время, со строго определенным количестве дичи, на строго определенных территориях. Что, в принципе, долгие годы у нас в стране и происходит.

Отдельная история с ареалами. Взять, к примеру, болота. Они, по сути, никому, кроме охотников не нужны. Только они сохраняют там необходимый баланс.

- Болота без охотников окажутся в плачевном состоянии, - считает охотник Михаил МОГИЛЕВСКИЙ. – Разоренные в результате этого охотхозяйства обязательно уйдут с молотка, что вполне может грозить осушением болот и очередными смогами, как в 2010 году, когда погибло более 10 000 человек в Москве.

Экосистемы тесно связаны и охотник в них — это обычный хищник, к которому животные привыкли - нарушать эти звенья чревато.

- Практика показывает, что просто запрет охоты ничего не дает, - считает Василий Панкрушов. - Всероссийский научно-исследовательский институт охоты и звероводства проводил исследования. От 60 до 80% молодняка диких животных погибает в первый год жизни. От голода, морозов, высокого снежного покрова. Поэтому гораздо эффективнее эту часть молодняка изымать из природы в качестве трофеев. Оставшимся животным, особенно при наличии подкормки охотниками, гораздо легче пережить суровые зимы.

Не трогайте птицу весной

Если уж говорить о запретах, то здесь необходим разумный научный подход. Многие профессионалы, занимающиеся дикой природой, в один голос говорили об одном виде запрета, который сегодня необходим. Речь идёт о весенней охоте на птицу.

- Птица летит к себе на Родину, чтобы размножиться, дать потомство, а ее здесь начинают отстреливать, - говорит Вероника Матюшина. - Есть регионы, где весенняя охота на птицу запрещена совсем. Осенняя тяга – совершенно другое дело. Птица нагулянная, размножилась, численность ее увеличилась. Тут можно и поохотиться, но опять же в рамках установленных правил.

С Вероникой Матюшиной согласен и главный калужский орнитолог Юрий ГАЛЧЁНКОВ:

- В отношении запрета весенней охоты моя позиция как гражданина однозначна — это необходимо сделать, пусть и не сразу. Вопрос закрытия охоты имеет и глубокий морально-нравственный аспект: как это так запрет, ведь охотникам всегда говорили, что они своим рачительным отношением помогают природе и животным... А что же им делать теперь, раз занятие их жизни запретят?! На мой взгляд, наше общество сначала должно воспитать человека в духе неприятия охоты, а потом запрещать.

В министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области не столь драматизируют ситуацию с весенней охотой на птицу.

- Весенняя охота длится всего 10 дней, поэтому особого пресса на дичь нет, - говорит начальник отдела государственного охотничьего контроля регионального минприроды Василий ПАНКРУШОВ. - И добыча ведется в первую очередь самцов пролетной птицы. Добыча в эти не велика, редко когда удается добыть за вечер больше 3-4 вальдшнепов и больше 2-3 селезней уток за день. А тетеревов и глухарей вообще добывают нечасто, и практически только по одной птице за охоту. При том, что основная масса охотников выбирается на охоту только на выходные дни.

Впрочем, Юрий Галчёнков, на наш взгляд, отметил главное: запретами ничего не поправишь. Быть может, когда-нибудь человечество придёт к осознанному неприятию охоты, но, честно говоря, не особо в это верится. Поэтому, как нам кажется, самым разумным сегодня будет не делать резких движений. Природа этого не терпит.

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