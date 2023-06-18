Зачем Иван Грозный укреплял Калугу и рыл ходы

Продолжаем наш рассказ о подземельях Калуги, существовавшие в прошлые века.

Напомним, ранее мы рассказали о карте подземной Калуги 1912 года и вкратце пробежались по списку достоверно известных подземных ходах нашего города. Все их вы можете посмотреть по ссылке: Подземная Калуга

А сегодня – первая публикация о подземельях времен Ивана Грозного.

Подземный лабиринт

Если посмотрим повнимательнее материалы по истории, то поймём, что время Ивана Грозного можно назвать эпохой подземных коммуникаций. Например, подземная Москва стала очень сложным, разветвленным лабиринтом именно в это время.

Подземные лабиринты хранят очень много тайн! В XVI веке Калуга должна была стать мощнейшим форпостом Ивана Грозного против угрозы с юга. Только по тем данным, которые дошли до наших дней Иван Грозный был в Калуге три раза: 9 мая 1563 года, в 1566 году и 1576 году. Это известно точно.

Но не будем забывать о том, что подлинных документов этой эпохи сохранилось очень мало. Многие из грамот Грозного которые находятся в архивах не скреплены «тугрой»- персональным знаком царя, а значит их нельзя считать подлинниками. Поэтому предположу, что, учитывая стратегическую важность Калуги, у Ивана Грозного были все предпосылки бывать здесь чаще.

Напомню, что к тому времени Грозному принадлежали казанские, астраханские и сибирские земли. В это загадочное, интересное время в русской истории и создавалось многое из того, что мы сейчас называем подземной Калугой.

И здесь мы подходим к важному моменту. Вероятнее всего «московские царевы мастера» приложили свои умения в полной мере и здесь, в Калуге. Про глубокие «ступальные» колодцы, ведущие глубоко под землю, скажу, что их диаметр мог быть до 8 метров, а глубина доходила до 75 метров.

Это означает, что во времена Грозного эти виды работ под землей достигли своего расцвета и именно в это время были прорыты самые сложные и разветвленные ходы под Калугой, где все храмы и боярские дворы, земляные тюрьмы, распросные (аманатские) дворы, воеводские строения и схроны были соединены между собой подземными ходами и представляли из себя сложный лабиринт.

Но что осталось от этого лабиринта к началу XX века? Почти ничего, что хорошо видно и на крыловской карте подземной Калуги, с которой мы начинали наш рассказ.

Это вполне объяснимо - об истинном положении дел под землей знали только «посвященные люди того времени» - купечество. Их это касалось непосредственно. Те же подземные хранилища были их вотчиной и посторонние туда не допускались. Секреты хранить умели.

Обмен опытом

Но вернемся в эпоху Ивана Грозного. Что мы знаем об этом времени?

В XVI веке Москва и Калуга были тесно связаны между собой стратегией обороны от угрозы с юга. Всё в нашем городе меняется кардинально с прибытием сюда царя Ивана Грозного.

Технические и инженерные решения, известные в Москве, сразу становились известны и в Калуге. Царевы московские мастера были близко, на расстоянии вытянутой руки, происходил обмен опытом. Эти мастера владели секретами подземных строений, которые до сих пор, в нашу эру высоких технологий, остаются загадкой. Стоит ли удивляться тому, что умельцы прорыли в Калуге подземный ход под Окой, на правый берег глубиной в 75 метров!

Скептикам могу ответить, вас ведь не удивляет, что под Парижем подземные ходы идут на 300 метров вглубь и на сотни километров во все стороны? Так почему нас должны удивлять глубина калужских ходов в 75 метров?

На карте подземелий Крылова мы видим, что один ход идёт в Завершье. Надо полагать, что это тоже часть более длинного хода, некогда шедшего в Острожек (????? – надо пояснить где сейчас географически в Калуге расположен Острожек и Завершье. Это вы знаете, а для массового читателя это ни о чем не говорит, надо дать ему понятный географический ориентир).

В Острожке, Симеоновом замке, и в Лаврентьевом монастыре тоже были свои подземные ходы, выходящие на Яченку. И если исходить из того, что нарисовал Крылов на своей «подземке», то понятно, что к настоящему времени, увы, ничего от этого не осталось в доступности, так как обрушилось со временем.

Но всё-таки, должны были остаться и необрушенные участки со времени Грозного, особенно те, которые были сложены белокаменной кладкой вперемешку с плинфой.

Искусная кладка

Пли́нфа (от греч. πλίνθος — «плита») — строительный материал Древнего Рима, Византии и Древней Руси. Тонкий обожжённый кирпич, часто квадратной формы, ширина которого примерно равнялась длине.

Плинфа имела различную форму и часто довольно внушительные размеры: в Древней Руси её размеры иногда достигали 300×350×25 мм. Плинфа уменьшенных размеров использовалась как черепица. Изготавливалась она в специальных деревянных формах. Плинфа сушилась 10—14 дней, затем её обжигали в печи.

На многих плинфах находят клейма изготовителя. Стены подземных ходов с такой кладкой никогда не сырели, не плесневели, были сухими, даже если рядом текла подземная вода (актуально для Калуги). Белый камень имеет свойство забирать внутрь себя всю влагу из окружающего воздуха, плинфа давала прочность.

С большой долей вероятности, длинные и крепкие подземные ходы на правый берег имели именно такую кладку – белокаменную. И, действительно, зачем изобретать колесо, когда во времена Грозного всё уже было придумано и многократно опробовано предшественниками?

Почему Калуга?

При Иоанне Васильевиче Грозном за Калугу отвечал князь, опричный воевода Дмитрий Иванович Хворостинин. Он возглавлял здесь сторожевой полк в 1567, 1569 годах и был известен своими крупными боевыми успехами против крымских татар.

Отметим в связи с этим, что не случайно в то время местом содержания посла крымчан Яна Болдыя с 1555 по 1572 год стала именно Калуга. Кстати, очень не крымско-татарское имя было у посла. Скорее всего, оно польско-литовское.

Болдыя, как пишет известный краевед Дмитрий Малинин, «в Калуге без боязни держали 17 лет». Это значит, что наш город уже в то время стал неприступной крепостью. Очень похоже, что Грозный держал здесь посла в качестве приманки, показывая таким образом врагу свое психологическое превосходство.

Тогда положение Калуги было приоритетным - она защищала Москву с юга, это было очень важно для царя. В 1576 году Иван Грозный самолично стоял в Калуге во главе войск против агарян!

В конечном итоге становится понятным, что к концу XVI века крепость сильно укрепили, и она была способна выдерживать любую осаду. Иначе как бы царь вел здесь военные действия?

А мастера рыли в Калуге подземные ходы на случай осады. Это были особые люди, от их умения зависело многое, поэтому на помощь они призывали не только святых, но порой и подземные потусторонние силы.

В следующей статье речь пойдёт именно об этом.

Все материалы о подземельях Калуги вы можете посмотреть на странице: Подземная Калуга.

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