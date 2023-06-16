Про объезд, БМП и службу по контракту

Знаковые точки Калуги на этой неделе глазами городского головы Дмитрия Денисова.

Среди огромного количества городских вопросов и проблем, возникающих в режиме он лайн, каждая неделя оставляет за собой некоторые, если можно так сказать реперные точки.

На прошедшей неделе мы выделили три.

Объезд Синих мостов

Безусловно за реконструкцией мостового перехода калужане следят с особым вниманием. Уже скоро на четыре месяца Синие мосты замрут без движения для того, чтобы, полностью преобразившись, дать возможность комфортно ездить и пресловутое «узкое горлышко» города останется в прошлом.

Чтобы не создавать лишних проблем, городские власти открывают объездной путь. Во время одной из планерок Дмитрий Денисов пообещал лично пройти весь путь объезда. Именно это он и совершил на неделе и отметил по ходу неудовлетворительные места.

- На Тарутинской, при въезде в микрорайон Малиновка, после дождя собирается лужа. Нужно проработать варианты решения этой проблемы, -дал поручение Дмитрий Денисов. - На пересечении Луговой улицы и Степного проезда – организовать временную остановку общественного транспорта для удобства калужан.

Сегодня на реконструкции Синих мостов проходит наиболее сложный этап - строительство ливневой канализации с нуля. Качественные инженерные сети просто необходимы для последующих грамотных этапов реконструкции транспортной развязки.

- Неудобств при перекрытии, конечно, не избежать, и к этому нужно готовиться, но мы постараемся их уменьшить, где это возможно, - отметил городской голова. - Жители уже настроены на длительное перекрытие путепровода, но наша задача – сделать этот этап максимально безболезненным для всех.

На площади Победы поставят БМП

Подготовительные работы идут сейчас и на площади Победы в Калуге. Там строители возводят постамент, на котором будет стоять памятник - боевая машина пехоты БМП-2.

- Памятник защитникам Отечества предложили установить в Калуге ветераны-афганцы. Депутаты городской думы предложение одобрили, - пояснил Дмитрий Денисов. - Боевая машина пехоты станет ещё одним важным для нашего города памятным знаком в честь ратного подвига воинов-интернационалистов.

Работы выполняются за счет одной из ветеранских организаций.

Точка отсчёта контректников

С каждым днём всё больше калужан встают на защиту нашей Родины. Государство, поддерживая этот выбор, даёт защитникам ряд льгот, материальные и социальные гарантии. Важна также и качественная работа пунктов набора.

Городской голова Калуги проверил, как организована работа пункта набора по контракту.

- Поговорил с будущими военнослужащими, спросил, как они проходят процедуру оформления контракта, - рассказал Дмитрий Денисов. - Говорят, отбор строгий, но оперативный. Многие отмечают плюс того, что всё можно сделать в одном месте – пройти медкомиссию, профотбор, оформить документы. Без лишних очередей и бюрократии.

С собой в учебные части парням дают рюкзак, укомплектованный всем необходимым – это один из многих видов поддержки контрактников правительством области.

Пункты отбора на военную службу по контракту в Калуге работают на улице Максима Горького, 87 и улице Беляева 1А.

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