«Я сделал вашу дочь несчастной». Как сложилась жизнь владельцев села Долбино Калужской губернии

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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205 лет назад, 14 июня 1818 года, в селе Долбино Лихвинского уезда Калужской губернии родился историк, публицист Василий Алексеевич Елагин. По материнской линии он был братом известных славянофилов Ивана и Петра Киреевских.

Хозяйка литературного салона

Василий Елагин родился в дворянской семье. Его мать – Авдотья Петровна (в девичестве Юшкова) – была известной в Москве персоной – хозяйкой модного в то время литературно-философского салона.

Первым учителем Авдотьи был друг семьи Василий Андреевич Жуковский, который приучил ее к литературе. А в 16 лет девушку выдали замуж за Василия Киреевского. Он был образованным человеком: знал пять языков, собирал библиотеку, «был религиозен до нетерпимости, ненавидел Вольтера, скупал и истреблял его сочинения».

Но вскоре Киреевский скончался от тифа. В 22 года Авдотья Петровна осталась вдовой стремя маленькими детьми на руках: сыновьями Иваном и Петром и дочерью Марией.

Авдотья Елагина организовала дома литературный салон.

В январе 1817 года Авдотья спешила на свадьбу к родственнице, но на Оке под её повозкой проломился лед. Авдотья едва не утонула, сильно простудилась и долго лечилась в Козельске. Там сблизилась со своим троюродным братом, писателем и переводчиком Алексеем Андреевичем Елагиным, вышла за него замуж и родила ещё четверых детей.

Мария Васильевна Беэр, дочь Василия Елагина и внучка Авдотьи Елагиной писала в мемуарах: «Авдотья Петровна Елагина, урожденная Юшкова, по первому мужу Киреевская, была замечательная женщина, умная, образованная, изящная и очаровательная до глубокой старости…

У нее бывали Пушкин, Гоголь, Мицкевич, Баратынский, Языков (живший у них в доме), Аксаковы, Хомяков, Самарин, Грановский, Герцен, Огарев, Чаадаев, Даль, Кавелин и многие, многие другие».

Женился на родственнице

Василий Елагин сначала получил домашнее образование, потом закончил юридический факультет Императорского Московского университета. Затем жид за границей, в университетах Берлина и Парижа слушал лекции по философии и истории.

В 1845 женился на своей троюродной сестре Екатерине Ивановне Мойер, дочери профессора медицины. Семья поселилась в селе Бунино Орловской губернии.

Василий Елагин был очень скромным и неуверенным в себе человеком.

Дочь Василия Мария Беэр вспоминала: «Мама была очень живая, резвая и остроумная. Все три сына Елагина влюбились глубоко…

В 1844 году умирал Андрей Елагин от порока сердца и перед смертью сказал братьям: кто-нибудь из вас непременно должен жениться на Кате Мойер. А Петр Васильевич Киреевский сказал им, что выбирать должна сама Катя, и нечего уступать друг другу.

Отличительной чертой в характере Василия Елагина было недоверие к себе. Он всегда считал, что не может составить счастье Катерины Ивановны, и, кроме того, зная, как братья любят ее, уступал им дорогу.

Но вот, в 1844 году, после смерти Андрея, летом приехали Елагины в Бунино. Все поехали гулять в Муратово (за 8 верст) верхами и в коляске, и отец мой объяснился с Екатериной Ивановной, получил согласие, и, вернувшись в Бунино, пошел к Мойеру и взволнованно сказал ему: «Я сделал вашу дочь несчастной!» Так ему было страшно, что он недостоин ее…

Тетя Маша Киреевская, Лила Елагина, и мама спали наверху в комнате с балконом. На другой день, поутру, видят, под дверь лезет какое-то письмо. Это Василий Алексеевич, не веря своему счастью, спрашивал, не раздумала ли она.

Свадьба Василия Алексеевича с Екатериной Ивановной была 14 января 1845 года в Бунине веселой, хотя, вспоминая смерть Андрея и грусть Николая, налетала тень. На свадьбу приехал Тидебель, мамин двоюродный брат, с ней вместе выросший.

Его мама любила как родного брата. Особенно весел был дедушка Елагин, он с Тидебелем к концу вечера сварили жженку и по-студенчески праздновали.

Молодые остались жить в Бунине, не желая покинуть бабушку и Мойера. Дедушка дал в приданое маме Муратово, и мой отец занялся управлением этого имения и главное, своими научными трудами.

Но это была большая жертва оставаться жить при стариках. Отцу моему предлагали быть доцентом при университете, он мог сделаться профессором, а пришлось жить в глухой деревне... Сельское хозяйство отец не любил, а был вообще книжным человеком. …

Гулял с книгой в руках

Василий Елагин много переводил, писал рецензии, сотрудничал со славянофильскими изданиями, писал статьи, занимался изданием сочинений Ивана Киреевского и выпустил «Собрание народных песен» - труд Петра Киреевского.

Мария Беэр писала: «В Москве Василий Алексеевич окончил юридический факультет, но, в сущности, он был глубоким и талантливым историком… Свои юридические познания он применял только как почетный мировой судья на съездах, и один раз как защитник на суде одной бунинской бабы.

Эта молодая бабочка подожгла дом соседки, но сделала она это по приказу свекрови, которая ее терроризировала. Были арестованы обе бабы, и невестка пожелала иметь защитником моего отца.

Долго готовил он свою речь и страшно волновался и, выйдя защищать, все перезабыл, и конспект речи потерял. Пришлось импровизировать и так блестяще, что прокурор отказался от обвинения, бабу оправдали, а старуху сослали.

Моему же отцу судейские устроили овацию. В Болхове моего отца так уважали, что потом, после его смерти, брата Алешу единогласно выбрали в мировые судьи за то, что он сын Василия Алексеевича.

В общении с людьми Василий Алексеевич был чрезвычайно прост, интересовался людьми и умел привлекать их к себе. Я несколько раз слышала мнение, что, говоря с Василием Алексеевичем, люди (особенно молодые), становились лучше, он их поднимал до своего уровня.

В деревне отец много гулял, то есть ходил с книгой в руках (всегда серьезного содержания). На любимых, известных местах в лесу и парке были поставлены маленькие пюпитры, на которые отец клал книгу, и подолгу останавливался.

Отец очень боялся лягушек и мышей. В Бунине жили ручные журавли (сначала один, потом другой). Зиму они проводили в овчарне, а летом журавль неотлучно сопровождал Василия Алексеевича: шел впереди его и очищал дорогу от лягушек. Уже утром, пока отец пил кофе, журавль подходил к окну и стучал в него, вызывая его.

Свои уроки истории брату и мне отец давал, ходя по саду и лесу. Я помню, бывало, проголодаешься и ждешь с нетерпением, чтобы зазвонили в колокол к обеду на усадьбе, а отец, услышав колокол, спешит уйти со мной подальше, чтобы успеть побольше поучить. И слушаешь уже рассеянно и в душе сердишься на отца».

Василий Елагин мог бы стать профессором университета, но большую часть жизни провёл в деревне.

Сплошная мистика

Скончался Василий Елагин 222 июля 1879 года в возрасте 61 года.

А про калужское имение Елагиных в селе Долбино в семье ходили мистические легенды.

Мария Беэр писала: «Существовало предание, что в Долбинском доме - приведения, видали будто бы не раз покойного Василия Ивановича Киреевского, а дед мой, Алексей Андреевич, видел там один раз старуху в очень странном костюме, исчезнувшую на его глазах, дедушка был совершенно не суеверен, тем более это удивительно».

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