Без красок и кистей, зато с музой в окне: в Калуге показали автопортреты художников ХХ века

В музее изобразительных искусств - очередная выставка с оригинальной концепцией. В основе проекта – автопортреты художников.

Выставка охватывает период от начала ХХ века до 2000-х годов. Есть как калужские известные авторы, так и московские.

Кто-то изображает себя карикатурно, с юмором, иронизирует над собой, а кто-то серьёзно, даже монументально.

Некоторые художники представлены несколькими автопортретами - это калужские мастера Георгий Абрамов, Виктор Остроумов, Афанасий Куликов.

Афанасий Куликов, 1938 год.

И любопытно разглядывать, как меняются люди, их взгляд, стиль, внешность. Кстати, женских автопортретов на выставке почему-то меньше.

Вера Лаврова, 1962 год.

- Здесь много работ начала, середины ХХ века. И конечно, тогда было больше мужчин-художников, - объясняет куратор выставки, сотрудник музея изобразительных искусств Станислав БАРАНОВ. – И ещё я заметил, что женщины почему-то меньше склонны к автопортрету. Хотя дамам самолюбование больше свойственно, чем мужчинам.

Виктор Остроумов (1904-1955 г.)

Без стереотипов

- Автопортрет - это особый жанр. И выставка получилось очень проникновенной, даже сам не ожидал, - говорит Станислав БАРАНОВ. – Готовил этот проект из фондов нашего музея, и когда все портреты были развешены, экспозиция произвела на меня сильное впечатление.

Все работы индивидуальные, харизматичные, персонажи на них очень интересные. Стили разные: от реализма - до полуабстракции и футуристических картин.

Галина Макавеева, 1937 год.

- И здесь мы не увидим стереотипных портретов, где художник изображает себя с кистями и красками, хотя такие, конечно, есть, большинство автопортретов - о самоанализе, рефлексии, то есть они очень глубокие.

Любопытно увидеть авторов так, как они видят себя, понять их эмоции, чувства. Все художники разные не только по техникам, но и в своей эмоциональности.

И здесь выделяется автопортрет Марка Маргулиса, он экспрессивен, наполнен тревогой и переживаниями. Художник использует элемент случайности, подчеркивая непостоянство наших чувств и эмоций.

А вот автопортрет Петра Козьмина, наоборот, предельно собран и продуман, каждый геометрический фрагмент имеет свой цвет и тон, а вместе они создают образ автора за работой в мастерской.

Виктор Страхов «Живописец с музой».

Алексей Бесперстов, 1980-е годы.

Анатолий Любавин «Художник и модель», 2018 год.

Разгадать загадку

- Все представленные здесь работы - редкие. Они выставлялись на разных выставках, но в контексте одного проекта ещё не были ни разу. Здесь 36 картин. Из уникальных - работа «Современники» Юрия Ракши.

Это не совсем автопортрет, скорее, - жанровая картина, где он изображает себя и своих современников – интеллигенцию 1960-70 годов. И в тоже время это – автопортрет, потому что художник изобразил себя на первом плане в красном.

Юрий Ракша «Современники», 1970 год. Художник на первом плане в красном.

- Уникальна работа калужского художника Алексея Базанова, она сразу выделяется. Многие могут подумать: что натюрморт делает среди автопортретов. Но при детальном рассмотрении становится понятно: среди натюрморта спрятаны многочисленные осколки зеркала, в которых отражается художник.

С одной стороны, он ассоциирует себя с натюрмортом. Возможно, это такое его душевное состояние. Там изображены банки краски. А художник и состоит из краски. И в тоже время в картине есть спрятанные черты лица.

Здесь художник Алексей Базанов зашифровал свой автопортрет.

Посетить выставку «Один на один. Автопортрет» в музее изобразительных искусств можно до 6 августа. А в центре зала - зеркало в раме, что вы увидели здесь и свой автопортрет.

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