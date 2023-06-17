Волонтер Михаил Тырин: попасть за ленточку легко, а вернуться в Калугу гораздо сложнее

Волонтеры из калужской группы «Тепло сердец» работают на Донбассе уже девять лет.

Мы продолжаем рассказывать о людях, которые самоотверженно помогают нашим бойцам в зоне СВО. Только в Калужской области число волонтерских групп перевалило за десяток, а по всей России их тысячи. «Тепло сердец» - одна из них.

Начинали в одиночку

Активная война пришла на Донбасс в 2014 году, когда мирные жители увидели на дорогах танки и БТРЫ укронацистов, когда прогремели первые взрывы на площадях Донецка.

Именно тогда, девять лет назад бывший сотрудник правоохранительных органов Михаил ТЫРИН, у которого за спиной уже были командировки в Чечню в 90-х годах прошлого века, решил, что оставаться в стороне в сложившейся ситуации он не может.

Михаил стал искать единомышленников, контакты в городах Донбасса. Помогли социальные сети. Откликнулся айтишник Виктор Артамонов из Брянска и завязалось сотрудничество. Поначалу работали практически вслепую. Возили гуманитарку, собирали средства на покупку всего необходимого тогда для жителей непокорённого Донбасса.

- Раньше мы были социальной группой, до начала СВО мы с военными практически не работали, рассказывает один из руководителей команды «Тепло сердец» Михаил ТЫРИН. - Мы общались и помогали детским домам, многодетным семьям, сиротам, госпиталям.

Волонтерская группа сформировалась уже в 2017 году. Сегодня она имеет официальный статус.

- Первый раз от организации я приехал в Донбасс в 2019 году и не с пустыми руками, - поясняет Михаил Тырин. - С грузом, с деньгами. Сейчас в группе активных участников до десятка человек, но помощников очень много. Их сотни. Коммуникация у нас происходит через соцсети и наш рабочий чат в телеграмме.

Наше тепло «за ленточкой»

Эта группа отличается от множества других прежде всего тем, что подавляющее количество ее участников живут на Донбассе, они местные жители. Боевое звено, как их называют организаторы.

- Мы работаем в основном не грузами, не тоннами, а деньгами, - продолжает рассказ Михаил. - В этом особенность нашей работы. Наши волонтеры, наше боевое звено, оно находится там, на месте. Мы здесь собираем необходимые средства и перечисляем им, а они уже на Донбассе покупают все, что необходимо сегодня нашим бойцам на передовой. Это и лекарства, и обогреватели для роддома, вещи, продукты. Мы поняли, что такая схема наиболее проста и оперативна.

По словам Михаила, сейчас ленточка пересекается очень легко, буквально за 10 минут. На посту спрашивают, что за груз – гуманитарка, смотрят быстро и все – проезжайте. А вот обратно другая история. Там идет серьезный досмотр, чтобы не дай Бог не завести из зоны боевых действий оружие. В очереди на пунктах можно и несколько часов простоять.

Перелом наступил, когда была отменена граница, когда четыре территории стали российскими после известных референдумов.

Экспедиции раз в месяц

Собственно, гуманитарные грузы в зону СВО «Тепло сердец» тоже отправляет. Экспедиции собирают практически каждый месяц. Фуры загружаются под завязку, но только тем, что сегодня необходимо.

- Обычно мы перед отъездом обзваниваем своих партнеров, - говорит Михаил. - И нам всегда дают. В последнее время в основном возим комплекты сухого душа, перевязочные материалы, блиндажные свечи. Сейчас больше всего бойцы и командиры просят сложную технику. Тепловизоры, ночные прицелы, беспилотники. Но мы это не возим, мы больше по бытовым вещам специализируемся, но рассчитываем, что и эту тему возьмем в работу.

Сейчас очень востребованы на передовой маскировочные сети, которые нигде не купишь. Как и маскировочные сетки на боевые шлемы.

- Ко мне обратились из Калужского центра реабилитации и обучения с просьбой найти им боевой шлем, чтобы они по образцу научились плести сетку на него, - объясняет Михаил Тырин. - Мы им его достали и сейчас они освоили это дело. По отзывам профессионалов, их сетки очень качественные.

Сейчас вновь потихоньку возвращаемся к работе с гражданскими организациями на Донбассе, потому что в военной сфере более-менее дело налаживается. Нам уже не приходится в тех объемах, что сразу после начала спецоперации, покупать носки и трусы, - добавляет Михаил.

Хотя есть исключения. Например, некоторые лекарства. Буквально на этой неделе «Тепло сердец» закупила лекарство Нефопам на почти 500 тысяч рублей. Это боевой обезболивающий препарат, который в шприцтюбиках выдается бойцам для быстрого применения в случае ранения.

Работает волонтерская группа и с коллегами – волонтерами. Причем не только из Калужской области. Тесные контакты «Тепло сердец» наладила с группами из Челябинска, Рязани и других регионов России.

Движение волонтеров Донбасса растет и крепнет, оно из разрозненных сообществ превращается в мощный единый системный механизм, помогающий нашим бойцам в зоне СВО одолеть укронацистов.

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