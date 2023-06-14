Лучшие врачи Калужской области получили награды конкурса «Клиника года – 2023»

В среду, 14 июня медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провел награждение победителей регионального голосования на звание лучшая клиника и лучший врач Калужской области.

Этот проект впервые много лет назад был запущен «Комсомольской правдой» из Санкт-Петербурга. Сегодня премию «Клиника года» вручают во всех крупных городах России.

В Калуге агентство «Комсомольская – правда» в восьмой раз награждает лучших врачей и руководителей лечебных учреждений Калужской области.

Принцип определения победителей прост. Читателям сайта www.kp40.ru предлагалось назвать те лечебные учреждения Калужской области, которые на их взгляд достойны победы в любой из предложенных нами номинаций. Одна из них – лучшие врачи года. Те, кого читатели назвали большее число раз, и побеждают в данной номинации.

- Я очень рад, что год от года количество победителей увеличивается, - сказал в приветственном слове генеральный директор агентства «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. – Премия – это часть знакового федерального проекта. Его миссия поднимать престиж самой важной в жизни любого человека профессии врача, медицинского работника. Я признателен министерству здравоохранения Калужской области за то, что что они понимают важность этого проекта и помогают в его реализации. Именно тесное взаимодействие профессионального сообщества и СМИ позволяет выводить систему здравоохранения Калужской области на новый качественный уровень, который год от года растет.

На конкурс было подано более тысячи заявок. С первого февраля по шестое июня на новостном портале KP40.ru жители Калужской области голосовали за номинантов премии «Клиника года».

- Сегодня здесь собрался цвет калужского здравоохранения, безусловные профессионалы, которые сохраняют верность своей профессии в любые самые сложные времена, - отметил, перед вручением наград министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО. – Здоровье человека – самое важное, что что мы должны беречь и мне хочется сказать огромное спасибо агентству «Комсомольская правда – Калуга» за то, что они проводят этот праздник для врачей, который стал уже традиционным.

Победителями конкурса «Клиника года – 2023» стали 21 лечебное учреждение Калужской области, а в номинации «Врач года – 2023» - награды получили девять лучших, по мнению жителей Калужской области врачей.

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