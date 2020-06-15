В Калуге обрушилась стена жилого дома. Люди месяц сидят без воды и газа

Часть дома по адресу 1-й переулок Пестеля, 50 в начале мая 2023 года практически лишилась фасадной стены.

Из-за аварийной ситуации жителям отключили воду и газ. Обращения к властям ни к чему не привели и тогда калужане пошли к журналистам.

Почему люди отказались от переселения в маневренный фонд, каких мер они ждут и как выживают, пока они не приняты? Разбираемся в ситуации.

Жить нельзя, но можно

Трехэтажный жилой дом на 1-м переулке Пестеля построен был в 1959 году. С тех пор какого-нибудь серьёзного капитального ремонта в нем не проводилось. По сути — это общежитие коридорного типа. Несколько десятков семей живут тут на трех этажах.

Серьёзные проблемы начались около 10 лет назад. Здание дало трещины, жильцы того крыла дома, где они появились, забеспокоились. Однако все жалобы и просьбы тогда остались без внимания.

- Три раза мы подавали в суд, однако все три процесса мы проиграли - рассказывает жительница дома Светлана МАРИНИНА. – Оказалось, что дома наш в хорошем состоянии, жить в нем можно. И вот к чему это привело.

А пять лет назад затопило подвал, стены стали медленно разрушаться.

- Рабочие приедут, чуть снаружи залатают и уедут, а все снова вываливается, - говорит нам собственник одной из комнат этого дома Надежда МАЦУКИНА.

Наконец, 23 апреля 2021 года этот многоквартирный жилой дом был признан аварийным. Собственники комнат стали ждать расселения, но оно растянулось на годы. А тем временем трещины росли, дом все больше напоминал пороховую бочку с зажженным фитилём.

То ли сегодня, то ли завтра

«Взрыв» произошёл 7 мая этого года. Фасад здания обрушился с грохотом. А еще через два дня – второе обрушение.

- Даже цоколь здания наружу вышел, - рассказывают жильцы.

Жильцы двух десятков комнат оказались в невыносимых условиях. В обвалившемся крыле здания отключили газ и воду. Управляющая компания заколотила гвоздями двери в душ, туалет и на кухню. Через месяц после ЧП, буквально на днях, подъезд огородили забором, а на вывалившуюся стену повесили сетку. По словам жильцов, толщина стены в этом месте осталась в один кирпич.

- Живем, как на пороховой бочке, то ли сегодня рухнет, то ли завтра, - говорит Татьяна МИРОНОВА, живущая в одной из комнат злополучного крыла. – Неизвестно, что зимой с отоплением будет…

Татьяна Миронова работает учителем, муж умер, она одна воспитывает 13-летнего ребенка. Рассказывает, 10 лет назад вложила все накопленные средства, чтобы приобрести тут комнату.

- Больше мне идти некуда, - с горечью произнесла женщина-учитель.

Такой вот подарочек ей привалил в Годом педагога и наставника, которым был объявлен нынешний 2023-й.

Надеемся на чудо

Весь май этого года десяток семей стучались во все возможные инстанции. Писали и в прокуратуру, и в областную администрацию, но везде людей отправляли в городскую управу. А власти Калуги предложили жильцам временное жилье из маневренного фонда города.

- Предлагали нам маневренное жилье на Московской, 221, - поясняет Светлана Маринина. - Это общежитие. Но мы отказались, потому что, условия там хуже, чем у нас. Через стенку бомжи живут, клопы в каждой комнате, санузел ужасный, один душ на пять этажей. Как мы туда поедем с маленьким ребенком? Сейчас надеемся только на чудо.

Как рассказали нам жильцы, на предложение переехать согласился лишь один жилец с первого этажа, который оказался в самом эпицентре крушения.

- Хотели попасть на личный прием к городскому голове, но им отказали, сказали, что ваше заявление отправлено в жилищную инспекцию, - добавляет Надежда Мацукина.

Сегодня десяток семей с детьми по-прежнему живут в разваливающемся аварийном жилом доме.

- Расселение возможно в рамках следующей программы расселения (после завершения действующей программы, после 2023 года), - сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Калуги. - Расселение аварийных домов проводится в хронологическом порядке согласно законодательству. Таким образом, в новой программе сначала будут расселены дома, признанные аварийными ранее дома 50 по 1-му пер. Пестеля, начиная с домов признанных аварийными в 2017 году.

На фоне этого комментария как издевка смотрятся вывешенные на стенах этого дома объявления «Если вам негде жить…»? «Оказание помощи бездомным…»

Манёвр эфемерен

Впрочем, как нам объяснили в кулуарах городской управы, расселить жильцов из общежития на Пестеля, 50 в тот же микрорайон Кошелев или дать другое новое жильё возможно будет только, когда поступит финансирование из федерального бюджета. У города на это нет средств. Но даже в этом случае шансы у людей съехать из разрушающегося дома невелики – очередь на жилье большая. Есть ещё один вариант - волевое решение губернатора области.

Таким образом, реально рассчитывать людям можно лишь на маневренное жилье.

Мы побывали в одном из таких «маневренных» домов на Московской, 221 и своими глазами увидели, что творится на месте. Пятиэтажка со стороны выглядит мягко говоря, не совсем ухоженной. Полустертая табличка с надписью «Общежитие КТЗ №5» нас заинтересовала.

Как пояснил местный житель Сергей, раньше это действительно было здание общежития Калужского турбинного завода.

- Когда я переехал сюда в 2009 году, здесь было гораздо чище, - пояснил Сергей. – Внутри убирали уборщицы. Потом, когда дом отдали городу, уборщицы исчезли. Стало хуже. Но свет, вода, газ есть, жить можно. Тараканы есть, куда ж без них.

Кроме этого местный житель рассказал, что комнаты в этом доме люди покупают, делают минимальный ремонт и сдают в аренду.

Сказать откровенно, условия на Московской, 221 Б мало чем отличаются от увиденного на Пестеля, 50, но на Московской дом не рушится.

Между тем вопросы к состоянию жилья маневренного фонда это не снимает. Неужели все оно такое, как на Московской? Попробуем разобраться с этим в одной из следующих публикаций.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.