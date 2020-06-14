Большинство горожан хотят ограничить движение электросамокатов по улицам Калуги

ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за последние три года выросло вдвое. В Калуге с наступлением лета гоняющие по тротуарам самокатчики уже порядком раздражают пешеходов.

В России в 2020 году зафиксировано 430 дорожно-транспортных происшествий в которых фигурировали СИМы, в 2022-м – 976, а за шесть месяцев 2023-го -уже 941. Каким образом можно снизить активность электросамокатчиков в Калуге и что этому мешает?

Разбираемся в вопросе.

Тротуары для пешеходов

Чтобы выяснить мнение калужан, мы в своём телеграм канале провели опрос. В нем приняло участие почти тысяча респондентов. 79% из числа принявших участие в опросе так или иначе согласны с запретительными мерами в отношении движения электросамокатов. Из них полностью запретить этот вид передвижения по улицам Калуги хотят 31%, а 48% - за ограничения движения по улицам или тротуарам. За вариант «Пусть катаются где хотят, мне они не мешают» проголосовало 17% наших читателей.

Таким образом, подавляющее большинство подписчиков нашего канала в телеграме считает, что действия самокатчиков на улицах Калуги необходимо ограничить.

- Убрать самокаты хотя бы из центра города, - пишет наша подписчица под ником Valentinka. - И так движение на тротуаре плотное, особенно в выходные, так ещё и от самокатов отпрыгивать. Я лично могу ходить по улице задумавшись. Засмотреться на витрину магазина. Ещё я буду следить за самокатами, делать мне больше нечего. Тротуар - для пешеходов.

Впрочем, не все калужане столь категоричны. Некоторые считают, что бум СИМов пройдёт со временем, к тому же – это не круглогодичное явление.

- Как только наступает лето, у самокатчиков отключается мозг, и они начинают думать, что так будет всегда и лоббировать отказ от машины в пользу детской игрушки, - говорит Александра ПЕТРУХИНА. - Но потом идет дождь, потом - осень - и все приходят в себя. Никто из взрослых людей в здравом уме не поменяет машину на самокат. Это никакой не прогресс, а инфантильность нынешних 30-летних, которые не накатались в детстве в 90-х.

На колесе по встречке

Как выяснилось, мягко говоря, недовольство электросамокаты и прочие СИМы вызывают не только у пешеходов. Страдают от них и водители. Принятая на федеральном уровне норма, ограничивающая скорость этих средств передвижения до 25 километров в час, действует лишь для операторов кикшеринга – так называют прокатчиков СИМов. На их самокатах стоит блокиратор, не позволяющий разгоняться больше.

Если же человек купил двухколесного друга сам, то скорость его передвижения зависит от мощности двигателя и ума того, кто на нем стоит.

- На проезжей части самокатчики ведут себя не лучше, - говорит калужанка Евгения АНИКАНОВА. - На днях наблюдала, как один индивид перестраивался перед машиной из правого ряда в левый, чтобы повернуть налево. Поворотников нет, так он даже не удосужился рукой маневр показать.

- Достали они, если честно, особенно если едешь ночью они, бывает, несутся по проезжей части по встречной полосе, - рассказывает руководитель общественной организации «Дорожный патруль – Калуга» Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО. - Тебе в лоб летят. Есть и такие неадекваты.

Если человек соблюдает правила дорожного движения и не мешает другим участникам дорожного движения – вопросов нет, я не говорю, что все самокатчики безбашенные, - продолжает Павлюченко. - Но есть и те, кто на пешеходных переходах, особо нерегулируемых, гонят наперерез на своих самокатах. Тут сложно успеть среагировать – скорость у них немаленькая. Приходится резко тормозить, создавая тем самым опасную ситуацию. Я бы ограничил движение на электросамокатах на некоторых местах в городе.

Учите матчасть!

Эмоциональная составляющая сквозила буквально у всех опрошенных нами людей, которые так или иначе сталкивались на улицах города с электросамокатами. Однако, если её убрать, то решением, возможно, станет вариант, который начали применять в Москве.

В столице решили открыть самокатные школы. На 17 фестивальных площадках «Московских сезонов» на обучение приглашают взрослых и детей от шести лет, которые любят кататься или хотят улучшить свои навыки.

О необходимости обучения говорили и наши респонденты.

- Чтобы решить проблему с велосипедами, самокатами и прочими -атами, нужно начинать со школы, - уверен наш читатель под ником Alex T. - Никто не запрещает ввести изучение хотя бы основ ПДД в школе на постоянной основе, а не раз в год, когда приходят в начальной школе гости в виде инспектора.

Как пояснил ведущий специалист министерства образования и науки Калужской области Михаил МОРОЗОВ, такая работа начинает вестись, но широкого ее внедрения пока нет.

- Мы просим директоров школ интегрировать программу изучения правил дорожного движения (ПДД) в классные часы, внеурочные события, занятия «Разговоры о важном», - говорит Михаил Морозов. - Пока это только часть классных часов и курса ОБЖ. Отдельным занятием это практически нигде не проходит, кроме Областного центра образования, где есть класс ГИБДД.

Кикшеринг вне зоны доступа

Тревожность ситуации на дорогах и тротуарах Калуги из-за засилья самокатчиков понимают и в городской думе. Не так давно, заместитель председателя гордумы Александр ИВАНОВ выложил на своей странице в сети ВК гневный пост.

- Какое сейчас количество самокатов заполонивших Калугу? – спрашивает Александр Иванов. - Этот вопрос я задал начальнику городского ГИБДД 30 мая при обсуждении вопроса о состоянии аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма на территории Калуги. К сожалению, точного количества самокатов, разъезжающих по Калуге, названо не было.

Раздражение депутата связано ещё и с тем, что фирма-кикшеринга, чьи электросамокаты разъезжают по Калуге, игнорирует все предложения гордумы. Неоднократно депутаты просили приехать представителей этой организации для разговора. Однако фирма зарегистрирована в Москве и призывы из Калуги до столицы не долетают.

Заставить насильно приехать сотрудников фирмы-кикшеринга депутаты не могут, у них нет на это никаких полномочий. Единственное, что в их силах – официально признать некоторые улицы пешеходными и напрячь весь юридический отдел гордумы для того, чтобы у сотрудников ГИБДД появилась возможность хотя бы эвакуировать электросамокаты из-за неправильной парковки.

Может, такие меры подвигнут московских кикшерингов соизволить приехать в Калугу, для обсуждения этого вопроса?

Так в чём же проблема?

На наш взгляд, сегодня на федеральном уровне не до конца прояснена ситуация с так называемыми СИМами. Это прекрасно понимает и городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- На федеральном уровне были внесены изменения в правила дорожного движения. Их приравняли к транспортным средствам, - говорит Дмитрий Денисов. - По закону установление ограничения передвижения на электросамокатах – это полномочия РФ. Я считаю, мы находимся на самом старте процесса правого урегулирования. Уже наломали дров, причинили ущерб нашим гражданам и требуется безусловное решение, которое переведет ситуацию в понятную правовую плоскость.

Если это средства передвижения, то их, вероятно, нужно приравнять к мотоциклам и внести соответствующие поправки в ПДД. Тогда сотрудникам правоохранительных органов на дорогах будет понятно, как действовать. Пока же СИМы находятся в некоей «серой» зоне правовой ответственности. Отсюда и всевозможные лазейки для кикшеринга и частных самокатчиков. Эмоции в протокол не внесешь.

В конце мая 2023 года в МВД и Минтранс поступило обращение, подписанное членом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра ЯКУБОВСКОГО. В нем говорится, что в России нужно запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам, их скорость ограничить до 15 км/ч, и пользоваться самокатами должны только совершеннолетние. Это обращение уже поддержал глава СК России Александр БАСТРЫКИН.

В Следственном Комитете считают, что предлагаемые изменения позволят существенно снизить число происшествий с использованием таких средств, пишет РБК. Кроме того, напомнили в ведомстве, Бастрыкин предлагал разработать меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов.

Главное – тему подняли на федеральном уровне, а это значит, рано или поздно будут приняты необходимые документы, регулирующие передвижение электросамокатов по улицам Калуги. Сроки – неясны, а это значит, что как минимум до осенних доджей пешеходам-калужанам придётся передвигаться по тротуарам Калуги с оглядкой и перебежками, а водителям уповать на небеса, чтоб не вылетел в лоб «безбашенный самокатчик».

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