Вторник, 13 июня, обещает быть теплым и комфортным деньком

Синоптики прогнозируют сегодня безоблачное утро, однако ближе к обеду появится облачность.

Небо затянется облаками вплоть до вечера, однако вероятность дождя на весь день равна нулю. Ветер слабый, около пяти метров в секунду. Днем возможны порывы до 12 метров в секунду.

Утром температура воздуха +10 градусов, к обеду воздух разогреется до + 20 градусов. Давление 747 мм рт. ст.

По народному календарю 13 июня – Макушка лета. В старину считали, что в этот день приходит настоящая жара. В этот день крестьяне, как правило, надевали свою лучшую одежду и шли на покос, а после работ устраивали гулянья до поздней ночи.

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