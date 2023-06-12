Казаки на Театральной площади Калуги показали мастерство джигитовки и фланкировки

Лихо проскакать на коне, легко соскочить и вновь взлететь в седло, поменяться на лету саблями, — все это продемонстрировали сегодня, 12 июня, перед огромным количеством зрителей молодые казаки.

Они продолжили VIII межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом», который проводится в Калуге при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, регионального отделения «Ассамблея народов России».

На фестивале также работала классическая полевая кухня, однако проголодавшимся гостям праздника предлагали и блюда разных национальностей.

Множество развлечений и мастер-классов привлекали и малышню, и взрослых. Можно было поучиться гончарному и другим ремеслам, померяться силой и ловкостью в спортивных состязаниях.

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