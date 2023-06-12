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На Театральной площади Калуги в День России открылся национальный фестиваль

Опубликовано: 12.06.2023 13:06 0 887
На Театральной площади Калуги в День России открылся национальный фестиваль

VIII межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом» собрал этнические коллективы Калужской и Московской областей.

Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, регионального отделения «Ассамблея народов России».

С полудня до 18.00 на площадке перед областным драматическим театром выступят академия эстрады «Гранд», народный коллектив Центра хореографического воспитания «Вива данс», студия эстрадной песни «Акцент», Московский ансамбль узбекского танца и танцев Средней Азии «Бахор Ракс», студия современного искусства «Тонус Арт», Московский танцевальный ансамбль «Ликана», танцевальный ансамбль «Ташир», ансамбль «Одлар Юрду» и шоу-группа «Проект А три».

 

Кроме этого на территории Театральной площади работает выставка-презентация районов Калужской области «Калужский край – душа России», а также проходит фестиваль народных игр и забав, где можно узнать о традициях и обычаях народов России.

 

 

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Опубликовано: 12.06.2023 13:06 0 887
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