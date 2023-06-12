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В День России из Калуги в Белгородскую область отправлена первая фура гуманитарной помощи

Владимир Андреев
Опубликовано: 12.06.2023 12:11 0 686
В День России из Калуги в Белгородскую область отправлена первая фура гуманитарной помощи

12 июня, в День России, из Калуги отправлена первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В отправке приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, глава администрации Дзержинского района Егор ВИРКОВ.

20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены, детских вещей собраны партией «Единая Россия» по поручению губернатора Владислава Шапши.

Груз собран с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов, представителей бизнеса.

- Символично, что это произошло в День России – праздник, который символизирует нашу сплоченность. Мы и дальше будем поддерживать белгородцев. Единством регионов сильна Россия, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Калужское региональное отделение партии «Единая Россия» поможет и тем жителям Белгородской области, которые вынужденно покинули свой регион и прибыли на территорию Калужской области. Обратиться можно в Региональную общественную приемную по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, кабинет 117, тел.: 8(4842) 22-42-62. Также работает горячая линия фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании: 8(920) 885-30-40 и штаба «МыВместе»: 8(4842) 20-01-65.

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Владимир Андреев
Опубликовано: 12.06.2023 12:11 0 686
Тэги: законодательное собрание
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