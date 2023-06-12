Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днем России

В городах и районах области сегодня проходят праздничные мероприятия, патриотические акции.



Белый. Синий. Красный. Цвета национального флага на улицах и площадях.

- Сейчас нам как никогда нужна сплоченность, - отметил губернатор Калужской области в своём приветствии. - В поддержке Президента страны Владимира Путина. В помощи нашим героям на передовой, которые отстаивают свободу и безопасность Родины. В заботе об их родных и близких. Жителях российских регионов, которые находятся под ударом врага. Горжусь, что жители Калужской области проявляют твердую гражданскую позицию, мужество и силу духа.

Победа будет за нами! С Днем России, земляки!

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