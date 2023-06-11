В Калужской области упали еще два беспилотника

Рано утром воскресенья, 11 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал о падении еще двух беспилотников на территории региона.

- В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата, - сообщает губернатор. - По подтвержденной информации в результате падения пострадавших нет. Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла..

Второй аппарат упал в Медынском районе в лесном массиве. Правда, в этот раз Владислав Шапша сообщает, что найдены обломки предположительно БПЛА.

- Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы, - сообщает Шапша.

Также он опубликовал фотографии с места ЧП в Жуковском районе.

Напомним, ранее в Калуге и области уже не единожды падали беспилотники. Правительство даже выпустило рекомендации, что делать калужанам при их обнаружении.

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