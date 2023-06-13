Ревизоры калужского минфина вымогали взятки при помощи магии

Чем больше я погружалась в материалы дела очередного преступления прошлых лет для нашей рубрики «Чистосердечное признание», тем больше в моей душе зрело чувство презрения к его фигурантам.

И примерно такие же эмоции испытывали сотрудники легендарного третьего отдела УБОПа, которые вели расследование. Но полковникам и подполковникам не к лицу некрасиво отзываться о дамах, поэтому они попросили их не цитировать.

В наши планы тоже не входит кого-то оскорблять или позорить. Мы помним, что эти люди уже получили заслуженное наказание и чисты перед обществом и законом. Но, рассказывая эту историю, дать им говорящие клички, мне никто не запретит.

Поэтому героинь этой статьи будут звать: Дурдана, что в переводе означает сильная, могучая, Рогнеда – высшие силы, решение через битву, Петрония – деревенщина, неотесанный человек.

Лиха беда начало

Где-то в самом конце девяностых какие-то чиновники решили привести в божеский вид Калужский техникум железнодорожного транспорта. Да не просто стены покрасить и потолок побелить, а капитально все отреставрировать. Говорят, даже стены и полы ломали. Благо заведение государственное и федеральные донаты покрыли все необходимые расходы.

Бурлящий поток из столичной казны не мог не привлечь внимание ревизоров из регионального Минфина. «Какая же стройка без нарушений», - подумали они и стали готовить столовые приборы для своего куска пирога.

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Вадим Макаров после расследования этого дела по результатам работы за год был выдвинут для участия в конкурсе среди сотрудников всех РУБОПОВ России.

Дело было резонансное, - вспоминает на тот момент оперуполномоченный, а ныне подполковник милиции в отставке Вадим МАКАРОВ. - У нас до этого такого не было, чтобы несколько должностных лиц, включая заместителя руководителя Контрольно-ревизионного управления Министерства Финансов РФ в Калужской области, вместе попали под взятку. Причем, следователю удалось им несколько эпизодов вменить.

В июле 1999 года заместитель начальника Контрольно ревизионного управления (далее – КРУ) Дурдана выполняла обязанности своего непосредственного руководителя во время его очередного отпуска. Опытная взяточница уже имела намерение поживиться на крупном ремонте. Женщина воспользовалась случаем и начала прощупывать почту.

После очередной ревизии Дурдана позвонила по телефону и вызвала к себе в кабинет главного бухгалтера ГОУ «Калужский техникум железнодорожного транспорта» Зинаиду. Чиновница сообщила, что хочет запланировать следующую ревизию на первую половину 2000 года. При этом она имеет возможность отложить проверку на более поздний срок, но за определенную мзду.

Далее Дурдана пожалилась женщине на колоссальные материальные затруднения. Самостоятельно купить обои для оклеивания стен, потолка и обойный клей для ремонта комнаты в общежитии сына, куда чиновница вскорости собиралась переехать, она никак не могла.

Взамен взяточница обещала заранее предупредить бухгалтера о дате проверки и направить таких сотрудников, на работу и выводы которых она может повлиять. В дальнейшем Зинаиде также гарантировалось общее покровительство заместителя начальника КРУ.

Куда уж бухгалтеру бюджетного учреждения тягаться с сильными мира сего. Опасаясь нажить врага в лице высокопоставленной чиновницы, Зинаида уже на следующее утро пошла в магазин и лично купила строительные материалы:

4 рулона обоев производства Германии по цене 160 рублей за 1 рулон (белые с рифлением в виде квадратов для оклейки потолка) на сумму 640 рублей,

8 рулонов обоев производства Белоруссии по цене 67 рублей за 1 рулон (светлые с абстрактным рисунком для оклейки стен) на сумму 536 рублей,

3 пачки обойного клея «Келид-экспресс» производства Франции по цене 38 рублей за 1 пачку на сумму 114 рублей,

Что в целом ей обошлось в 1 290 рублей. Или в 46 долларов. Чтобы читатель мог примерно представить, сколько это сейчас, здесь и далее будем приводить цену в долларах по среднегодовому курсу 2000-го, который составлял 28,12 рубля.

Зинаида принесла материалы на работу, позвонила Дурдане, та прислала за взяткой доверенных лиц.

Второй эпизод

Через год, в последних числах июня 2000-го, заместитель начальника КРУ снова вызвала к себе в кабинет главного бухгалтера железнодорожного техникума. При встрече она напомнила ей о своем покровительстве и обещании перенести проверку с первого полугодия на четвертый квартал. Кроме этого она, как и обещала, пошлет своих доверенных сотрудников проводить ревизию.

Сразу после этого монолога Дурдрана предложила Зинаиде снова достать ей обои для оклеивания стен и обойный клей для проведения ремонта. Причем взамен был предложен все тот же, ранее уже «оплаченный» женщиной, пакет услуг.

В очередной раз перечить сильным мира сего бухгалтер не стала и утром следующего дня приобрела на свои личные деньги:

8 рулонов обоев производства Белоруссии по цене 67 рублей за 1 рулон (с абстрактным рисунком на стены) на сумму 536 рублей,

2 пачки обойного клея «Келид-экспресс» производства Франции по цене 38 рублей за 1 пачку - на сумму 76 рублей,

Что в целом ей обошлось в 612 рублей или в 22 доллара.

На этот раз передача взятки состоялась на остановке троллейбуса 3-го маршрута «улица Кутузова» доверенному лицу Дурданы.

День сурка

В ноябре того же года заместитель начальника КРУ снова вызвала к себе в кабинет главного бухгалтера железнодорожного техникума и сообщила о скором начале плановой проверки. Далее чиновница напомнила о своем покровительстве и взятых на себя ранее обязательствах, которые заносчица уже дважды оплатила до этого.

Очередной монолог закончился планами взяточницы обновить ремонт кухни и коридора в своей квартире, строительные материалы для которого опять должна была добыть Зинаида.

Уже на следующее утро главный бухгалтер железнодорожного техникума в магазине покупала на свои личные деньги:

60 штук потолочных плиток отечественного производства белого цвета квадратной формы размером 50х50 см., изготовленных из пенопласта, стоимостью 5 рублей каждая на сумму 300 рублей;

20 метров потолочного плинтуса отечественного производства белого цвета, изготовленного из пенопласта, стоимостью 5 рублей за 1 погонный метр, на сумму 100 рублей;

3 ёмкости акрилового клея отечественного производства в упаковках по 1 кг стоимостью 23 рублей каждая на сумму 69 рублей;

Что в целом ей обошлось в 469 рублей. В долларах – 17.

На этот раз Зинаида лично привезла взятку в квартиру Дурданы и передала ей ее из рук в руки.

Обещать не значит жениться

А 5 февраля 2001 года началась долгожданная ревизия техникума. Проверялся период деятельности администрации учебного заведения с 1 июля 1999 года по 1 января 2001 года.

Дурдрана, как и обещала, отправила на проверку сотрудников, на работу и выводы которых она может повлиять, но только не так, как ожидала Зинаида.

В техникум приехали два молодых сотрудника со стажем работы менее трех лет. Одним из них была Петрония, вторым - молодой человек, имя которого даже не будем называть, потому что все материалы он передавал своей матери Рогнеде.

Она ранее работала в КРУ, но на момент этой проверки находилась на заслуженной пенсии, что не мешало ей совать свой нос в дела сына и быть правой рукой бывшей начальницы, под руководством которой работала с 1985 года.

Миссией Петронии было путем убеждения, а точнее запугиваний и давлением на «благоразумие», склонить Зинаиду к даче взятки.

Параллельно девушка нарыла-таки авансовый отчет, сумма по которому превышала предельный размер расчета наличными между юридическими лицами. На тот момент установленный лимит был 10 000 рублей, а в чеке значилась сумма 17 000.

Памятуя о том, что главный бухгалтер техникума находится под покровительством заместителя руководителя КРУ, Петрония скрепя сердце согласилась забыть об этом нарушении за 5000 рублей для себя лично и еще 2000 для Дурдраны. В целом Зинаиде сокрытие этой ошибки обошлось в 7000 рублей – чуть меньше 250 долларов.

Утром 21 марта, после окончания проверки, главный бухгалтер техникума пришла домой к заместителю начальника КРУ Минфина в Калужской области, чтобы передать 2000 рублей и обсудить акт ревизии.

Обнаруженные нарушения женщины обсудить не смогли, так как ревизоры не явились, а вместо денег Дурдрана опять попросила строительные материалы для ремонта одной из комнат своей квартиры.

На этот раз зять взяточницы подвез Зинаиду в магазин на своей машине, где они приобрели:

6 рулонов обоев стоимостью 170 рублей каждый на сумму 1020 рублей,

2 пачки клея «Келид-экспресс-супер» производства Франции стоимостью 49 рублей каждая на сумму 98 рублей,

Что в целом ей обошлось в 1 118 рублей. Или 40 долларов.

Миссия выполнима

Рогнеде в этой банде вымогателей отводилась ключевая роль - нарыть в ходе ревизии существенные нарушения и ошибки, допущенные главным бухгалтером при учете строительных и ремонтных работ. Недаром стаж у ревизора на пенсии был более 30 лет. Сын приносил домой и отдавал контролеру-добровольцу всю документацию для проверки. И она не подвела.

В годовом отчете за 2000 год Рогенда нашла искажение по целевым средствам на сумму почти три с половиной миллиона рублей.

Час Икс настал и утром 23 марта 2001 года Дурдана пригласила к себе домой Зинаиду и ревизоров, чтобы обсудить первоначальный акт проверки.

Мудрствовать лукаво взяточники не стали и открыто потребовали 50 000 рублей (около 1800 долларов) за подложный акт ревизии и неминуемое дальнейшее покровительство со стороны заместителя начальника КРУ. В противном случае Зинаиду обещали отстранить от занимаемой должности.

Женщина согласилась все обдумать и сообщить о своем решении.

А чтобы главному бухгалтеру техникума было легче принять решение, после этой встречи ее еще семь раз убеждали заплатить деньги при личных встречах и пять раз по телефону.

Зинаида же в свою очередь уговорила их снизить мзду до 20 000 рублей, потому что такой большой суммы у нее было.

На том и порешили. Проверка-то не последняя, а главбух оказалась сговорчивой.

Сергей Суриков во время расследования занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией.

- Мне это дело запомнилось непорядочностью со стороны заместителя начальника КРУ, - вспоминает на тот момент начальник отделения по борьбе с коррупцией, а ныне подполковник милиции в отставке Сергей СУРИКОВ. - Ладно, пришла бы к руководителю техникума и сказала: «Так, мужик, ты здесь виновен, с тебя 200 тысяч». А вот эти вот уловочки... Она бы посмотрела как эта главбух жила в жизни. Она очень бедно жила. Мы ее как-то довозили до дома и зашли в гости.

Неожиданный поворот

И вот наконец-то утром 12 апреля 2001 года все фигуранты дела встретились для передачи взятки и подписания подложного акта ревизии в доме у дочери Дурданы. Там-то их и повязали с поличным.

- Наши агенты рассказали, что заместитель начальника КРУ регионального минфина злоупотребляет служебным положением и берет взятки, - пояснил Сергей СУРИКОВ детали того, как им стало известно об этих махинациях. - Мы начали за ней следить и вышли на этот техникум, переговорили с главным бухгалтером. Она сначала отнекивалась, но потом расплакалась и рассказала все, что происходит.

- Нами было зафиксировано несколько встреч главного бухгалтера с вымогателями, - продолжил рассказ Вадим Макаров. - В ее сумочке была спрятана миниатюрная видеокамера, а на ней был микрофон, чтобы мы слышали, что происходит. С одной стороны, это безопасность нашего свидетеля. Одна тетка там была очень суровая. Говорила, что она связана с потусторонними силами. Можно по-разному это называть: экстрасенсы, колдуны, ведьмы. Вот она была однозначно из той среды. За своего сына готова была порвать любого. Она пыталась воздействовать на потерпевшую и оперативников. Приносила следователю на допрос заряженные шоколадки, пыталась его угостить. Он, как черт от ладана, от нее метался. Но самое интересное мы заметили это уже потом, не только у главного бухгалтера, но и у многих свидетелей, которые выступали заявителями, начинались проблемы в личной жизни, в семейной. У главного бухгалтера перед судом случился серьезный инсульт. На суд она уже не пришла. Вроде бы даже умерла.

Русо менты, облико деликато

- Интересно было само задержание, - продолжает вспоминать это дело Макаров. – Взяткополучателя нужно поймать с поличным. А они встречались в разных местах и последняя «сходка» была назначена на квартире у родственницы заместителя руководителя КРУ минфина. Там был маленький ребенок, поэтому шуметь нельзя. Мы пошли на оперативную хитрость.

Взяли на задержание нашу девушку оперуполномоченную из отделения по борьбе с экономическими преступлениями. Она позвонила в дверь. В глазок увидели, что стоит девушка миловидная. Она представилась подругой родственницы и попросила зайти в квартиру. А на «ее плечах» уже оперативники ввалились и все зафиксировали. Если бы не этот маневр, то сложно было бы взять. Это же все-таки не бандиты с оружием и наркотиками, чтобы дверь ломать или СОБР запускать. При этом никто не пострадал и все было зафиксировано грамотно.

В заключение

Все обвиняемые были наказаны условно. Заместителя начальника КРУ минфина РФ в Калужской области уволили.

Вадима Макарова после этого дела признали лучшим опером ЦФО. Его для участия в конкурсе среди сотрудников всех РУБОПОВ России выдвинул начальник 3-го отдела УБОПа Василий ЛАРИН.

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