«У тебя еще таких Сереж миллион будет!» Психолог из Калуги рассказала, что делать, если у ребенка первая любовь

Первая любовь может вспыхнуть и в детском саду, и в школьные годы.

И чувство бывает очень сильным.

Что делать, если ребенок впервые влюбился и как говорить с детьми о сексе, обсуждаем с детским психологом, мамой троих детей Полиной ГЕРАСЬКИНОЙ.

Запаситесь терпением

- Полина, насколько серьёзно стоит относиться к первой любви?

- Первая любовь – взаимная или безответная - не простой каприз. Это очень сильное чувство, новый этап взросления вашего ребенка.

- Обычно первая любовь подростков застаёт родителей врасплох...

- Большинство родителей не знают, как в этом случае правильно себя вести. Им кажется, что они только вчера кормили с ложечки этого малыша, а сегодня он приходит домой с блестящими глазами, загадочной улыбкой и таинственным взглядом.

Самый главный совет: будьте бережны к ребенку, ведь сейчас для него это чувство очень важно. Не насмехайтесь, не обесценивайте.

В этот период ребенок очень уязвим, будьте тактичны, не бросайтесь такими фразами, как «Он тебе не пара!», «Какая любовь в твоем возрасте», «Все равно расстанетесь», «Экзамены на носу, а у тебя одна любовь в голове».

От того, как сейчас станет развиваться ситуация, будет зависеть дальнейшая жизнь вашего ребенка и его последующие отношения с противоположным полом. Задача родителей - запастись терпением, быть опорой и поддержкой.

- Что стоит сделать родителям?

- Первая влюбленность - это повод доверительно поговорить о любви и, возможно, о сексе (чтобы, как говорится, в подоле не принесли). Сделайте это без упреков и нравоучений.

- А если жених или невеста родителям совсем не нравится?

- Не критикуйте выбор ребенка, даже если он вам не нравится. Не вмешивайтесь в отношения, но при этом будьте рядом. У ребенка должна быть возможность делиться своими переживаниями, просить совета, чувствовать вашу поддержку, не бояться вашей иронии и подколок.

Даже если выбор ребенка вам не нравится, не стоит это демонстрировать.

Бывают случаи, когда школьная любовь перерастает в семью, где супруги счастливы вместе до старости. Позиция: только через мой труп - лишь оттолкнет ребёнка от вас.

- Какие ошибки совершают родители в такой ситуации?

- Если ребенок вам доверился, рассказал о своих переживаниях, о невзаимной любви или расставании, не стоит говорить: «У тебя еще таких Сереж миллион будет!» Вашему ребенку не нужны другие Сережи, есть этот, один, любимый. После таких фраз отношения могут восприниматься поверхностно, как временный процесс.

Вспомните себя в подростковом возрасте. Хотелось вам слушать подобные издевки от взрослых? Вот и вашему ребенку это неприятно. Лучше расскажите ему о своей первой любви, ваших эмоциях, смешных случаях.

И не стоит делиться этой новостью с друзьями и родственниками, тем более при ребенке говорить: «А у нашего-то девочка появилась!» Вам тайну доверили, держите её в секрете.

Не лезьте к ребенку с непрошенными советами. Но если понадобится, то объясните что-то, помогите. Не стоит устанавливать излишний контроль над ребёнком: следить за ним, копаться в телефоне, читать переписки или звонить каждые 10 минут. Доверяйте ему, но будьте начеку.

Деликатная тема

- Полина вы сказали, что первая любовь - это повод поговорить о сексе.

- Тема полового воспитания - очень тонкая и деликатная. Многие родители совершают ошибки, избегая её в разговорах с детьми или откладывая их на потом.

Надо понимать, что сексуальное воспитание - это не только об интимной близости. Это также разговоры о физиологии, строении тела человеке, гигиене, безопасности, различии полов.

- Как вообще разговаривать с детьми на эту тему?

- Разговор с ребенком о сексе должен строиться, исходя из его возраста.

Не стоит смущаться, иначе ребенок будет воспринимать эту тему, как нечто стыдное и плохое. Если он застал вас врасплох своим вопросом, не надо давать поспешные ответы, вы можете спросить у ребенка, что он уже сам знает и думает на эту тему, а пока он будет отвечать, подготовите свои мысли.

Уточните, что именно хочет узнать ребенок, отвечайте на его вопросы коротко, просто (понятными словами), без лишних подробностей. Можно показать картинки в книге или посмотреть ролик в интернете.

- Сейчас благодаря интернету дети и так всё знают.

- Не стоит ограждать ребенка от источников информации: книг, энциклопедий, фильмов, но надо контролировать содержание этих книг и роликов. Если вашего ребенка не интересует тема секса, не спешите облегченно вздыхать.

Возможно, на свои вопросы ребенок получил ответы сам, и не факт, что верные. Попробуйте инициировать разговор сами.

Зависит от возраста

- В каком возрасте стоит начинать говорить с ребенком о сексе?

- Примерно с трехлетнего возраста дети начинают задавать вопросы, и родителям важно поддержать этот разговор. Начать можно с различия между мальчиками и девочками, называйте всё своими именами, никаких пирожков, петушков и огурчиков

Говорите с ребенком спокойно, отвечайте на те вопросы, которые он задал без подробностей и дополнений. Не осуждайте и не смейтесь над ним.

Лет с 4-5 дети начинают интересоваться устройством тела других детей и взрослых. Ребенок спрашивает, как он появился на свет. Далее, по мере взросления ребенка, будут актуальны темы гормональных процессов, менструации, контрацепции и другие.

Без хихиканий

- Что в разговоре о сексе делать нельзя?

- Главный враг родителей - эмоции. Стесняясь говорить на тему секса, родители передают ребенку свои страхи и комплексы, которые связаны с недостатком сексуального воспитания. Не стоит стесняться и краснеть во время разговора, как будто вас заставили делать что-то непотребное.

Все части тела и физиологические процессы называйте своими именами.

Не накаляйте эмоции, разговор должен проходить в обычном тоне, без хихиканий.

Не надо перекладывать ответственность на другого родителя: «Спроси у мамы», «Папа лучше об этом расскажет». Конечно лучше, если разговор на интимную тему с ребенком проведет родитель его пола, но если малыш задал вопрос маме, то ответить должна именно она.

Не стыдите ребенка за его интерес, уважайте его границы.

Хочет купаться один? Не мешайте. Стесняется переодеваться при вас? Выйдите и комнаты. Не ходите голышом или в белье перед ребенком старше трёх лет.

Не нагружайте ребенка огромным объемом информации, рассказывайте постепенно. Начните с любви, физиологии человеческого тела, какая разница между мальчиками и девочками.

Если вам важна безопасность ребенка, расскажите о сексуальных отношениях, об их нежелательных последствиях (беременность в раннем возрасте, заболевания, передающиеся половым путем и т.п.), научите оценивать риски.

Самое важное, чтобы ребенок знал, что он может всегда к вам обратиться и получить ответы. Тогда по мере взросления сохранится контакт, и родители будут в курсе жизни своих детей.

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