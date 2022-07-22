В Обнинске ко Дню города проведут праздничный субботник
В субботу, 23 июля, в наукограде проведут субботник. По задумке мэрии, чистые лесопарковые зоны должны стать подарком от жителей своему городу на его 66-летие.
Генеральная уборка пройдет в лесном массиве вдоль улиц Королёва и Аксёнова.
Все желающие могут принять участие в наведении порядка. Место встречи - на площадке перед главным входом в МРНЦ им. А.Ф.Цыба в 11:00. Весь необходимый инвентарь предоставят организаторы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!