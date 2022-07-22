Стало известно, как будет выглядеть новая школа на 1144 мест в Обнинске

Министр образования Калужской области Александр Аникеев в пятницу, 22 июля, представил общественности проект новой школы на 1144 мест, которую строят в наукограде в микрорайоне Заовражье.

- Школа входит в национальный проект «Образование» и очень важна для Обнинска, где много детей и есть потребность в новых школьных местах, - подчеркнул министр. - Учеников школа сможет принять уже в 2023 году.

Согласно плану, учебное заведение будет иметь несколько блоков разной этажности, здание расположат таким образом, что у школы будет собственный внутренний двор.

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