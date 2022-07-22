Обнинские пенсионеры злостно нарушают ПДД

В редакцию нашего портала обратилась 14-летняя подписчица Маша, которая на днях сделала интересное фото на пешеходном переходе по улице Энгельса (возле храма).

- Вот нам – подрастающему поколению – вечно говорят, что нужно слушаться старших и во всем брать с них пример. Но что делать, если старшие подают очень плохие примеры? – задается вопросом юная обнинчанка.

Дело в том, что девушка уже в который раз наблюдает, как взрослые люди, в особенности пожилого возраста, наглым образом нарушают ПДД.

- Я, как и все, стояла у «зебры» и ждала зеленого света для пешеходов, чтобы перейти проезжую часть, - рассказывает Маша. – И тут, расталкивая всех, на «красный» свет начинает идти дедушка. Причем он прекрасно видел, что горит запрещающий сигнал, но ему было все равно – он дождался, когда не будет машин, и пошел.

В связи с этим девушка призывает горожан любого возраста соблюдать правила дорожного движения, и не «заражать» других дурным примером.

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