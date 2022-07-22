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СНТ «Ромашка» в Белоусове зарастает в мусоре

Диана Коршикова
Опубликовано: 22.07.2022 13:33 0 51
СНТ «Ромашка» в Белоусове зарастает в мусоре

В редакцию нашего портала обратился житель садового общества «Ромашка» в городе Белоусове Жуковского района. Владимир через СМИ пытается призвать граждан вести себя цивилизованно и прекратить мусорить там, где они живут.

- У нас по соседству завелись некультурные люди, - сетует мужчина. - Устроили натуральную свалку бытового мусора, ходить рядом невозможно - вонь стоит неимоверная.

По его словам, виной всему мигранты, живущие по соседству, которые ленятся убирать за собой. Более того, жители СНТ еще весной жаловались на данных граждан, которые закидали отходами поле, из-за чего воняло по всей округе. В связи с этим люди просят всех, кто живет в СНТ утилизировать свой мусор так, чтобы от этого не страдали дргуие жители и природа. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 22.07.2022 13:33 0 51
Тэги: жкх
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