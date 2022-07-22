Благоустройство сквера у кинотеатра «Мир» в Обнинске вышло на финишную прямую

Как сообщил Минстрой Калужской области в пятницу, 22 июля, в Обнинске подходит к концу благоустройство сквера возле кинотеатра «Мир» на улице Шацкого.

- Изюминкой обновленной общественной территории стал тихий атмосферный уголок с уличной библиотекой и оригинальной скамейкой в виде стопки книг, - отметили в ведомстве. - Уверены, что для жителей наукограда, он станет не только местом фотосессий, но и действительно уютным уголком для чтения хороших, умных книг.

На данный момент здесь уже появилась сеть новых пешеходных дорожек, сделано современное уличное освещение. В сквере высажены декоративные деревья, кустарники и засеян газон.

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