Открытие обновленного «Макдональдса» на Аксенова прошло незаметно для обнинцев

В пятницу, 22 июля, ровно в 10:00 в Обнинске на Аксеновской площади открылся обновленный «Макдональдс» - ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка».

За полчаса до открытия здесь не наблюдалось никаких очередей. О том, что бывший «Макдак» возобновляет работу говорила лишь небольшая группа сотрудников, нервно куривших на крыльце заведения в ожидании первых клиентов.

Спустя полтора часа после открытия в ресторане по-прежнему не наблюдалось ажиотажа. Возможно, причиной тому стало полное отсутствие рекламы и раздачи флайеров, из-за чего многие горожане попросту не знают о том, что в центре города заработал ресторан «Вкусно – и точка».

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