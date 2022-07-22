В Жукове 6 августа пройдет экстремальная велогонка

В субботу, 6 августа, в городе Жукове, на территории Березовой рощи (за КНИРТИ), пройдет велогонка по пересеченной местности – кросс-кантри. Юноши и девушки от 12 до 18 лет поедут на дистанции в 10 километров, а женщин и мужчин ждет гонка на 10 и 20 километров.

Мероприятие организует Молодежный совет при главе администрации Жуковского района. Зарегистрироваться на гонку можно по ссылке - https://clck.ru/sMAfs.

Кросс-кантри – это одна из спортивных дисциплин в маунтинбайке, гонки по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками. Трасса может включать в себя как естественные, так и искусственные препятствия. Так что, скучно на дистанции спортсменам точно не будет!

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