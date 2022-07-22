Второй участок Белкинского парка в Обнинске планируют засадить деревьями осенью

В пятницу, 22 июля, глава администрации города Татьяна Леонова и президент Фонда «Усадьба Белкино» Андрей Дроздов провели рабочую встречу на втором участке Белкинского парка, где ведутся работы по благоустройству.

Не так давно эта территория вошла в границы парка и теперь должна стать его логическим продолжением. Приводить ее в порядок власти города совместно с Фондом начали еще прошлым летом, и одна из главных задач была – сделать водоотведение, чтобы участок не превращался в болото после ливней. Собственно, инженерные работы были проведены качественно – прошедшая зима и весна показали, что вода здесь не застаивается, а значит можно продолжать благоустройство новой зоны отдыха.

Как рассказал Андрей Дроздов, к Фонду обратился один из застройщиков города и предложил свою помощь в озеленении, так как имеет большой и успешный опыт по облагораживанию придомовых территорий. В связи с этим был разработан новый проект развития продолжения Белкинского парка, сейчас он находится на согласовании.

- Озеленители уже приезжали, смотрели этот участок, сказали, что приживаемость растений, если их посадить сейчас, будет не более 30% при условии что их будут поливать два раза в день, - говорит Дроздов. - Поэтому решили как всегда – если делать, то делать хорошо, и предложили перенести посадку деревьев на более поздний период, когда нам это позволит погода.

Татьяна Леонова подчеркнула, что благоустройство этой зоны не заброшено, наоборот – оно продолжается, но для того, чтобы довести территорию до совершенства, потребуется некоторые время.

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