В Малоярославце сотрудницы магазина обокрали хозяина почти на 2 миллиона рублей

К полицейским Малоярославецкого района обратился владелец хозяйственного магазина, который сообщил, что после плановой ревизии он обнаружил серьезную недостачу – кто-то у него украл более 1,9 миллиона рублей.

Как выяснили правоохранители, к похищению денег могут быть причастны две сотрудницы этого же магазина. Хитроумные продавщицы, используя свое служебное положение, в течение пяти месяцев присваивали выручку себе – деньги в кассу не вносили, а чеки просто не выдавали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.