В Обнинске снова изменили место старта Атомного марафона

Буквально неделю назад мы сообщали о том, что организаторы Атомного марафона, который состоится в Обнинске в День города, 30 июля, решили перенести старт и финиш на новое место – у Городского парка.

Однако планы мэрии вновь поменялись. Как сообщили в четверг, 21 июля, в администрации наукограда, решено вернуть старт на старое место - к Вечному огню.

Маршрут детского забега также изменился: мемориал «Вечный огонь» – ул. Победы (вокруг фонтана) – ул.Жукова – мемориал «Вечный огонь».

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