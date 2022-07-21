Восемь новых автобусов начнут курсировать по Обнинску с 30 июля

Как сообщила в четверг, 21 июля, нашему порталу начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Анна Еремина, в наукограде с 30 июля начнут работу восемь новых автобусов, которые заменят часть маршруток №№18 и 19.

Еще по одному автобусу будут в резерве.

- Это современная техника, отвечающая последним требованиям - с комфортными пассажирскими сидениями и просторным салоном, что в свою очередь обеспечит доступность транспортных услуг для детей, пожилых людей, маломобильных групп населения и для пассажиров с ограниченными возможностями, - уточнила Еремина.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.