В Обнинске 22 июля откроется еще один обновленный «Макдональдс»

В пятницу, 22 июля, на Аксеновской площади в наукограде откроется еще один обновленный «Макдональдс» - ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка».

В данный момент сотрудники уже убрали пленку, в которую временно были замотаны столы и стулья на территории уличного кафе. Идут последние приготовления. Начало работы ресторана намечено на 10:00.

Ранее ресторан «Вкусно – и точка» открылся в районе Обнинска на Киевской трассе.

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