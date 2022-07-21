Главная Новости Обнинск
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Как для лилипутов: обнинцы жалуются на тесные сидения в городских маршрутках

Диана Коршикова
Опубликовано: 21.07.2022 16:22 1 501
Как для лилипутов: обнинцы жалуются на тесные сидения в городских маршрутках

В нашу редакцию поступают жалобы от горожан на некомфортные сидения в маршрутках.

- Во-первых, спинки – они жесткие и прямые, нужно сидеть прямо, будто ты кол проглотил, - говорит пассажирка Марина. – Но хуже всего – это сидения перед которыми есть другие сидения. Они расположены настолько близко, что не то, чтобы коленки в них упираются, а порой и вовсе невозможно протиснуться к своему месту, даже если ты стройный и худой. Их что, для лилипутов делают? Кто-нибудь вообще тестирует эти сидения перед тем закупать для города такие микроавтобусы?

Марина, как и многие другие горожане, подозревает, что, возможно, дело в том, что сами водители что-то «шаманят», прикручивают пару лишних мест, из-за чего в салонах становится так тесно и неудобно. Но, как нас заверила начальник управления потребрынка администрации города Анна Еремина, конфигурация расположения пассажирских сидений в маршрутках установлена заводом изготовителем транспортных средств. 

- Вмешательство в конструкцию, влияющее на безопасность дорожного движения, не допустимо и наказуемо, - сказала Еремина.

Такой же позиции придерживается и начальник обнинского ГИБДД Алексей Исаев. По его словам, в начале 2000-х обнинские маршрутчики действительно частенько накручивали себе дополнительные места в салоне, но сейчас с этим все очень строго. Сотрудники ГИБДД регулярно дежурят на вокзале и проверяют техническое состояние городского пассажирского транспорта, в том числе следят и за тем, чтобы количество кресел в салоне соответствовало заявленному производителем. 

Другой вопрос, что производитель, создавая транспорт для местных перевозок, особо не заморачивается – это на дальние расстояния пассажирам требуется комфорт и удобство, а по городу 10 минут, видимо, можно и потерпеть…

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Диана Коршикова
Опубликовано: 21.07.2022 16:22 1 501
Тэги: обнинск транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Где выгодно купить стеклянные двери в СПб?
Общий объем средств на счетах эскроу в банке «Открытие» превысил 200 млрд рублей
Лазерная эпиляция в деталях

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru