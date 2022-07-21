Как для лилипутов: обнинцы жалуются на тесные сидения в городских маршрутках

В нашу редакцию поступают жалобы от горожан на некомфортные сидения в маршрутках.

- Во-первых, спинки – они жесткие и прямые, нужно сидеть прямо, будто ты кол проглотил, - говорит пассажирка Марина. – Но хуже всего – это сидения перед которыми есть другие сидения. Они расположены настолько близко, что не то, чтобы коленки в них упираются, а порой и вовсе невозможно протиснуться к своему месту, даже если ты стройный и худой. Их что, для лилипутов делают? Кто-нибудь вообще тестирует эти сидения перед тем закупать для города такие микроавтобусы?

Марина, как и многие другие горожане, подозревает, что, возможно, дело в том, что сами водители что-то «шаманят», прикручивают пару лишних мест, из-за чего в салонах становится так тесно и неудобно. Но, как нас заверила начальник управления потребрынка администрации города Анна Еремина, конфигурация расположения пассажирских сидений в маршрутках установлена заводом изготовителем транспортных средств.

- Вмешательство в конструкцию, влияющее на безопасность дорожного движения, не допустимо и наказуемо, - сказала Еремина.

Такой же позиции придерживается и начальник обнинского ГИБДД Алексей Исаев. По его словам, в начале 2000-х обнинские маршрутчики действительно частенько накручивали себе дополнительные места в салоне, но сейчас с этим все очень строго. Сотрудники ГИБДД регулярно дежурят на вокзале и проверяют техническое состояние городского пассажирского транспорта, в том числе следят и за тем, чтобы количество кресел в салоне соответствовало заявленному производителем.

Другой вопрос, что производитель, создавая транспорт для местных перевозок, особо не заморачивается – это на дальние расстояния пассажирам требуется комфорт и удобство, а по городу 10 минут, видимо, можно и потерпеть…

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