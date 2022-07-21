В Обнинске фура протаранила иномарку
В четверг днем, 21 июля, на 101 километре Киевской трассы в районе Обнинске произошла авария.
Большегруз марки «Мерседенс» столкнулся с «Шевроле Ланос». От удара у иномарки смяло левый бок и вывернуло колесо.
Как сообщают в Главном управлении МЧС по региону, в результате ДТП один человек получил травмы. На месте аварии работали спасатели, спецтехника, пострадавшему оказали помощь прибывшие медики.
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