В Обнинске фура протаранила иномарку

В четверг днем, 21 июля, на 101 километре Киевской трассы в районе Обнинске произошла авария.

Большегруз марки «Мерседенс» столкнулся с «Шевроле Ланос». От удара у иномарки смяло левый бок и вывернуло колесо.

Как сообщают в Главном управлении МЧС по региону, в результате ДТП один человек получил травмы. На месте аварии работали спасатели, спецтехника, пострадавшему оказали помощь прибывшие медики.

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