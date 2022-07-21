Осенью в Обнинске откроется Экоцентр

В Экологическом центре Обнинска на улице Комарова, 1 продолжаются ремонтные работы, запустить его власти планируют осенью этого года. Здесь можно будет проводить различные экологические акции, а также вести сбор вторсырья на переработку.

Ход работ в четверг, 21 июля, проверила мэр города Татьяна Леонова.

- Мы делаем экоцентр современным и комфортным для наших горожан, ведь вопросы экологии, раздельного сбора мусора и экоакции – одни из самых важных, - сказала Леонова.

На данный момент здесь уже выполнены общестроительные работы: кровля, демонтаж внутренней перегородки. Установлены новые двери и окна, строители отштукатурили стены, развели электричество и трубы.

В ближайшее время здесь уложат плитку и покрасят стены, установят сантехнику.

- Внутреннее наполнение продумали совместно с экоактивистами, чтобы сортировать вторсырье было удобно в небольшом пространстве, - уточнила градоначальница.

Фишкой здания станет то, что снаружи появится граффити в эко-стиле.

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