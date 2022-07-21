Допотопный или современный? В Обнинске спорят об облике нового ТЦ

В редакцию нашего портала обратился житель улицы Гагарина Сергей, который поделился своим мнением по поводу реконструкции бывшего здания «Автографа» на 51-м микрорайоне.

Зимой его практически полностью снесли и возвели новый объект, который по мнению местных жителей, оказался более громоздким и высоким, чем был прежний ТЦ.

- Это технодизайн 15-летней давности, - заявил, глядя на коричневую облицовку Сергей. – Есть примеры современного оформления общественных зданий в городе. Но это просто мрак какой-то. Дизайн скучный. Никак не вяжется с соседними домами и вообще больше подходит для технического сооружения, а не для торгового центра на одной из центральных улиц.

А вот главный архитектор города Ольга Лапина не согласна с тем, что здание выглядит допотопным. По ее словам, обновленный ТЦ в любом случае лучше, чем был прежний с его разношерстными вывесками про продажу кур и гусей.

- Некоторое время назад этот объект выкупили люди, которые реконструировали бывший торговый центр «Европа» - нынешний ТЦ «Мост». Он приобрел современный стильный облик. Здание на улице Гагарина реконструировал тот же молодой и талантливый архитектор, что и «Мост» - Андрей Боровик. Его заслуги признаны на областном уровне, он награжден премией Баженова за ЖК «Старт». Он же построил и ТЦ «Обними» - уж его точно нельзя назвать допотопным. Да, у него нетрадиционное цветовое восприятие, но он так видит: насыщенные, темпераментные цвета.

По мнению Ольги Ивановны, здание получилось вполне современным. В любом случае – всем не угодишь и под все вкусы не подстроишься.

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