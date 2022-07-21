В Обнинске территорию пляжа хотят превратить в городское креативное пространство
Этим летом на территории городского пляжа в наукограде произошли большие изменения - берег Протвы привели в порядок, убрали весь сухостой, провели электричество. Но и это еще не все.
Как сообщила на днях глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, город выиграл конкурс «Придумано в России», который даст возможность сделать берег еще более красивым и современным.
- Следующий этап - создание городского креативного пространства, - сказала Леонова. - Это будет одна из самых популярных городских территорий для проведения масштабных фестивалей и форумов. Выигранный конкурс позволит разработать мастер-план развития территории, чтобы потом шаг за шагом приступить к его реализации.
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