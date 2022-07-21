Малоярославецкий ловелас под предлогом знакомства похитил у дамы телефон

Очень неприятная история на днях приключилась с жительницей Малоярославца. Женщина прогуливалась по городу, в какой-то момент к ней подошел мужчина – интеллигентный, культурный, вежливый – и предложил познакомиться. Устоять перед таким кавалером она не смогла - назвала ему свое имя и они разговорились. Мужчина оказывал знаки внимания, говорил комплименты – в общем, произвел впечатления настоящего современного рыцаря.

Неожиданно он вспомнил, что ему нужно сделать очень важный звонок, только вот незадача – у него разрядился телефон. Взволнованным голосом он попросил одолжить ему мобильник у своей новой знакомой. Та, ничего не подозревая, собственноручно передала ему свой телефон, но как только он оказался у ее кавалера, тот молниеносно сбежал!

Разочаровавшаяся в ухажере женщина отправилась в дежурную часть. Сотрудники полиции вычислили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель. По его словам, отношений с женщиной он заводить не собирался, ему нужен был лишь ее телефон, стоимостью 10 тысяч. Его он, кстати, быстро продал, а деньги потратил на свои нужды.

Расследование продолжается, мошенник находится под подпиской о невыезде.

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