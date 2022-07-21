Жительница Обнинска фиктивно прописала в своей квартире более 100 иностранцев

В наукограде выявили последовательницу известной правозащитницы Татьяны Котляр.

Ранее судимая 43-летняя дама, как полагают правоохранители, в течение трех месяцев ставила на учет в своей квартире иностранных граждан. Всего за это время на ее жилплощади прописалось 102 гражданина, и, разумеется, ни один из них по факту там не проживал. По мнению полиции, с каждого из них женщина брала деньги за свою сомнительную услугу.

За фиктивную постановку на учет в отношении нее возбуждено уголовное дело, обнинчанке грозит до трех лет тюрьмы.

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