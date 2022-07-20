В Боровском районе перевернулась машина

В среду, 20 июля, в деревне Петрово Боровского района произошла авария.

«Форд Фокус», проезжая по улице Мира, съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и медики.

Ранее этим же днем в Калужской области перевернулся еще один автомобиль – в Малоярославецком районе водитель «Киа» наехал на отбойник, в результате чего машина опрокинулась в реку.

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