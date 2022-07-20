На Благовещенском Соборе в Боровске впервые за 16 лет покрасили купола

В эти дни в городе Боровске продолжается наружная реставрация Благовещенского Кафедрального Собора. Как сообщили в среду, 20 июля, в администрации района, на четверике собора уже отремонтировали и покрасили купола и цилиндры под ними.

- К сожалению, работы шли не совсем гладко, поскольку купола были сильно повреждены, и их последний ремонт производился 16 лет назад, - отметили в мэрии.

В данный момент специалисты проводят косметический ремонт колокольни - это еще более трудоемкая и масштабная работа.

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