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На Благовещенском Соборе в Боровске впервые за 16 лет покрасили купола

Диана Коршикова
Опубликовано: 20.07.2022 17:17 0 245
На Благовещенском Соборе в Боровске впервые за 16 лет покрасили купола

В эти дни в городе Боровске продолжается наружная реставрация Благовещенского Кафедрального Собора. Как сообщили в среду, 20 июля, в администрации района, на четверике собора уже отремонтировали и покрасили купола и цилиндры под ними.

- К сожалению, работы шли не совсем гладко, поскольку купола были сильно повреждены, и их последний ремонт производился 16 лет назад, - отметили в мэрии.

В данный момент специалисты проводят косметический ремонт колокольни - это еще более трудоемкая и масштабная работа.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 20.07.2022 17:17 0 245
Тэги: благоустройство
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