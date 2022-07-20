В Малоярославецком районе «Киа» влетела в отбойник и упала в реку

В среду, 20 июля, на 143 километре Киевской трассы в районе Малоярославца произошло ДТП.

Автомобиль «Киа» наехал на отбойник, после чего опрокинулся в реку. В результате аварии пострадал водитель иномарки.

На месте ЧП выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человек и четыре единицы спецтехники.

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