Улицу Аузина в Малоярославце пообещали отремонтировать до конца недели

В Малоярославце продолжается ремонт улицы Аузина, ее приводят в порядок в рамках нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в среду, 20 июля, в администрации города, на данный момент здесь уже уложили бортовой камень и тротуары, а от перекрёстка улиц Аузина и Гр. Соколова до пересечения улиц Аузина и Российских Газовиков дорога уже заасфальтирована. Еще на одном участке подрядчик уложил выравнивающий слой асфальтобетона.

- Работы близятся к завершению, до конца недели будет уложен финишный слой автодороги, - заявили в мэрии.

Помимо этого, временно в местах сопряжения улиц Аузина, Российских Газовиков и Чернышевского швы фрезированного старого покрытия заполнили асфальтом – это сделано для удобства водителей.

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